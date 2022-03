Krychowiak: Gdyby nie propozycja z Aten, grałbym w Warszawie

1 - tyle meczów w 2022 roku rozegrał Grzegorz Krychowiak. Wszystko przez rosyjską agresję na Ukrainę. Z tego powodu reprezentant Polski zapowiedział, że w najbliższym czasie nie zagra dla swojego klubu, FK Krasnodar.

REKLAMA

Zobacz wideo Pracownik ośrodka sportowego ukradł pieniądze przeznaczone na pomoc dla uchodźców

- Z mojej strony to była bardzo trudna, ale naturalna decyzja. Od początku wojny uważnie śledziłem to, co działo się w sąsiednim kraju. Konsekwencje wojny dla całego świata, przede wszystkim dla Ukrainy, są i będą ogromne. Tam giną zwykli ludzie, giną dzieci, i naprawdę trudno na to patrzeć z boku. Serce boli. Nie mogłem postąpić inaczej. Dlatego stwierdziłem, że muszę wyjechać - powiedział Krychowiak w rozmowie z portalem Meczyki.pl.

Krychowiak miał ofertę z Legii Warszawa

Jak w klubie odebrano decyzję Polaka? - Ze zrozumieniem. Żal mi właściciela, Sergieja Galickiego, który w żaden sposób nie jest związany z polityką, a podobnie jak wielu normalnych Rosjan, ponosi i poniesie gigantyczne konsekwencje tej wojny. Zbudował wielki projekt piłkarski za duże pieniądze, a teraz to wszystko stoi pod znakiem zapytania. Nie wiadomo, jak będzie teraz wyglądała liga rosyjska. Na tę chwilę rywalizacja toczy się jedynie o mistrzostwo. Inwestycja w inne cele nie ma sensu, bo nie gwarantuje gry w europejskich pucharach - powiedział Krychowiak.

Pomocnik reprezentacji Polski ostatecznie trafił do AEK Ateny. - Miałem oferty z Niemiec, Włoch i Hiszpanii. Natomiast nie mogłem z nich skorzystać przez lokalną blokadę. Trzeba było szukać dalej a czas uciekał - ujawnił Krychowiak.

Marcin Gortat odpowiada na krytykę Ponitki i Piesiewicza. "Ma obsesję"

86-krotny reprezentant Polski potwierdził, że miał też ofertę z Legii Warszawa. - Doszliśmy nawet do wstępnego porozumienia. Chciałem grać. To było najważniejsze w kontekście meczów reprezentacji Polski. Straciłbym gigantyczne pieniądze, ale liczyłem się z tym. Byłem gotowy dokończyć sezon w Polsce. Gdyby nie pojawiła się propozycja z Aten, grałbym w Warszawie. Ostatecznie zdecydowałem się na grecki kierunek. Jestem wdzięczny AEK-owi, ale też Legii. Oba kluby wyciągnęły do mnie rękę, podejmowały błyskawiczne decyzje i negocjowały w dobrej wierze. Teraz mogę znów skupić się na piłce zamiast myśleć o tysiącu innych rzeczy - zakończył.

Krychowiak wraz z reprezentacją Polski przygotowuje się do pierwszych meczów za kadencji Czesława Michniewicza. W czwartek nasza drużyna zagra w Glasgow mecz towarzyski ze Szkocją, a we wtorek zmierzymy się ze Szwecją lub Czechami w finale baraży o awans na mistrzostwa świata.