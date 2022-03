Szkoci zdradzają szczegóły. Tyle z meczu z Polską przekażą Ukraińcom

Pierwotnie 24 marca miało się odbyć spotkanie pomiędzy Szkocją i Ukrainą, którego stawką miał być awans do finału baraży. Ostatecznie jednak mecz ten nie dojdzie do skutku. Wskutek wojny starcie to zostało przełożone na czerwiec.

Środki z biletów będą przekazane na pomoc Ukrainie

Zupełnie inaczej rozstrzygnięta została kwestia barażowego meczu Polski z Rosją. Choć początkowo FIFA stawiała opór, ostatecznie "Sborna" została wykluczona z dalszej walki o awans na mistrzostwa świata w Katarze. Biało-czerwoni z kolei uzyskali bezpośredni awans do finału, w którym zmierzą się ze Szwecją lub Czechami.

W takiej sytuacji Szkocja i Polska, która wskutek wojny nie rozegrają swoich meczów w barażach w pierwotnym terminie ustaliły na najbliższy czwartek spotkanie towarzyskie. Agencja CTK poinformowała, że część dochodów z biletów na to spotkanie zostanie przekazana na rzecz Ukrainy za pośrednictwem funduszu UNICEF.

"Sprzedaliśmy już około 33 tysiące biletów, z czego 4,5 tys. polskim fanom. Im więcej ludzi przyjdzie, tym więcej pieniędzy oczywiście zbierzemy dla UNICEF i Ukrainy" – powiedział przedstawiciel szkockiej federacji Ian Maxwell.