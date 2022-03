FIFA zdradza szczegóły losowania grup MŚ 2022. Pozostaną jeszcze trzy miejsca

Losowanie grup tegorocznych mistrzostw świata w Katarze zaplanowane jest na 1 kwietnia tego roku. FIFA na oficjalnej stronie zaprezentowała procedury, jakie będą obowiązywać podczas przydzielania drużyn do koszyków.

REKLAMA

Zobacz wideo

Niewypał na wylocie z Realu Madryt. Cztery klube chętne na jego transfer

Czwarty koszyk też dla zwycięzcy europejskich baraży

Pod koniec marca znane będą 29 zespoły, które awansowały na mundial. Zostaną one przydzielone do koszyków od pierwszego do czwartego zgodnie z rankingiem FIFA, aktualnym z dniem 31 marca. Na pewno w pierwszym koszyku znajdą się gospodarze imprezy - drużyna Kataru. Oprócz niego będzie też siedem drużyn, które będą najwyżej sklasyfikowane w rankingu FIFA. W tym momencie najlepsze osiem zespołów w tym rankingu (stan na 10 lutego) to: Belgia, Brazylia, Francja, Argentyna, Anglia, Włochy, Hiszpania, Portugalia i Dania.

Kraje sklasyfikowane w rankingu FIFA na miejscach 8-15 (oczywiście tylko te, które zakwalifikowały się na mistrzostwa świata) zostaną dołączone do drugiego, a z miejsc 16-23. do trzeciego koszyka. W czwartym koszyku znajdą się drużyny z pozycji 24-29 z rankingu. Oprócz nich będą też trzy zespoły, które baraże rozegrają dopiero w czerwcu.

Szansę na wygranie baraży ma reprezentacja Polski. Drużyna Czesława Michniewicza w finale 29 marca zmierzy się ze zwycięzcą pojedynku: Szwecja - Czechy.

Sponsorzy mają dość. Władze polskiego klubu zmieszane z błotem. "Bogaty frajer"

Natomiast już w najbliższy czwartek biało-czerwoni zagrają w towarzyskim starciu ze Szkocją. Początek meczu o godz. 20.45 na Hampden Park w Glasgow. Relacja na żywo na Sport.pl. oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.