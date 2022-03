Robert Lewandowski odpowiada na pytania. Oglądaj konferencję kapitana kadry [TRANSMISJA]

W poniedziałek z dziennikarzami spotkał się selekcjoner Czesław Michniewicz, we wtorek na konferencji prasowej pojawił się kapitan zespołu - Robert Lewandowski. Najlepszy napastnik na świecie wskazał, z kim wolałby zagrać w finale baraży o awans na mundial.

Naszym rywalem będzie zwycięzca czwartkowego półfinału: Szwecja - Czechy. - To są wyrównane zespoły. Jedna i druga drużyna ma wielu wspaniałych zawodników, którzy grają w europejskich klubach. Patrząc jednak z perspektywy ostatnich meczów, jakie rozegraliśmy ze Szwecją, to chęć rewanżu jest duża. To byłby bodziec, który by u nas na pewno funkcjonował. Natomiast nie ma dla mnie znaczenia to, co działo się kiedyś. Czy dany rywal nam leżał, czy też nie - powiedział Lewandowski.

Lewandowski wskazał, z kim wolałby zagrać

I dodał: - Zwłaszcza że zagramy na stadionie śląskim, gdzie zawsze panuje wspaniała atmosfera. Ostatnim razem, gdy tu graliśmy trybuny były puste, więc teraz kibice na pewno nam pomogą i dodadzą skrzydeł. Grać na takich stadionach w Polsce o taką stawkę to sama przyjemność. Sam odczuwam pozytywny dreszczyk emocji. Takiego meczu i wyzwania nie można się bać. Wręcz przeciwnie, trzeba się na niego cieszyć.

Nasz mecz o awans na MŚ odbędzie się we wtorek w Chorzowie.