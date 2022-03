Michniewicz ze specjalną prośbą do dziennikarzy. Tego ma nikt nie zobaczyć

Zaczęło się tradycyjnie od rozgrzewki. Ale zazwyczaj na tej rozgrzewce też się kończyło. Nie tym razem. W poniedziałek, w pierwszym dniu zgrupowania reprezentacji Polski przed meczem towarzyskim ze Szkocją i przed barażem o mundial ze zwycięzcą pary Szwecja - Czechy, Czesław Michniewicz otworzył dla dziennikarzy cały trening kadry na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

- Wyżej biodra, teraz zmiana nogi - tłumaczył ćwiczenie Karol Bortnik, trener od przygotowania fizycznego. Michniewicz wtedy przechadzał się między piłkarzami, którzy rozgrzewali się na karimatach rozłożonych na bieżni Stadionu Śląskiego. Widać było, że jest w lepszym nastroju niż kilkanaście minut wcześniej na konferencji prasowej. Starał się żartować, zagadywać i rozmawiać ze swoimi zawodnikami.

Ale to zrozumiałe, bo w końcu był też w swoim żywiole - nie za biurkiem, a na boisku, gdzie Michniewicz czuje się zdecydowanie najlepiej i gdzie ma teraz też najwięcej do udowodnienia oraz najważniejsze zadanie do wykonania, jakim jest awans z kadrą na mundial w Katarze.

"Gramy na dwa kontakty. Przyjmij, zagraj"

- Podpowiadamy i mówimy do siebie od początku. I gramy na dwa kontakty. Przyjmij, zagraj - pokrzykiwał selekcjoner, kiedy kadrowicze zaczęli rozgrywać gry na utrzymanie.

Nie wszyscy, bo w poniedziałek w hotelu zostali Arkadiusz Milik, Grzegorz Krychowiak, Łukasz Skorupski i Kamil Grabara. - Większych problemów zdrowotnych nie mamy, ale mamy zawodników, którzy by dotrzeć na zgrupowanie o czasie, startowali ze swoich miast w środku nocy. Dlatego dzisiejszy trening będzie podzielony na trzy grupy. Pierwsza, najliczniejsza, wyjdzie normalnie na boisko, druga wyjdzie tylko na rozruch (Bereszyński, Żurkowski, Szymański, Michalak, Salamon, Frankowski), a trzecia zostanie w hotelu - tłumaczył Michniewicz.

Poniedziałkowy trening kadry potrwał niespełna półtorej godziny. Zakończyło go strzelanie rzutów karnych, ale sztab Michniewicza poprosił dziennikarzy, by tego elementu nie nagrywać ani nie robić w tym czasie żadnych zdjęć. Wtorkowe zajęcia będą otwarte już tylko przez pierwszy kwadrans. Przed nimi o 16.30 z dziennikarzami na konferencji prasowej spotka się Robert Lewandowski.