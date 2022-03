Michniewicz rzadko jest tak poważny. I ta sugestia a koniec. Daje do myślenia

Nie o 17.30, a o 17.35. - Przepraszamy za delikatne spóźnienie - zaczął rzecznik kadry Jakub Kwiatkowski, ale od razu oddał głos Czesławowi Michniewiczowi. Selekcjoner nie był przesadnie uśmiechnięty. A biorąc pod uwagę jego pogodne usposobienie, skłonność do żartów, można wręcz napisać, że na poniedziałkowej konferencji prasowej był przybity. Albo może po prostu wyjątkowo skupiony i skoncetrowany na celu, jaki przed nim i którym jest awans reprezentacji Polski na mundial w Katarze.

REKLAMA

Zobacz wideo Michniewicz dotrzymał słowa. Wielki nieobecny reprezentacji Polski [SPORT.PL LIVE #16]

Jest reakcja PZPN po odwołaniu przyjazdu dwóch piłkarzy. Wiadomo, co z kolejnymi powołaniami

W każdym razie pierwsze pytanie o nieobecnych w kadrze - Macieja Rybusa i Karola Świderskiego - wcale go z tego poważnego stanu nie wybiło. - Każda kontuzja powołanego zawodnika w jakimś stopniu komplikuje plany. Na szczęście to przewidzieliśmy - m.in. stąd aż 33 powołanych, by teraz nikogo nie dowoływać. Na pozycji Rybusa wciąż mamy Recę, Puchacza czy Kuna - wskazywał selekcjoner.

Powinien wylecieć z El Clasico po 11 minutach. Został bohaterem. To dlatego VAR milczał

I wrócił do zarzutów, które zaczęły się ostatnio pojawiać, że powołał zbyt wielu zawodników. - Włosi, którzy teraz podobnie jak my grają o mundial, też powołali tylu zawodników. Nie widzę w tym nic złego, ale niektórzy robili z tego problem. Przygotujemy dwie jedenastki na mecz ze Szkocją. Ci, którzy nie będę brani pod uwagę na to spotkanie, będą odtwarzać zachowanie Szkotów. Podobnie będzie przed finałem baraży.

Michniewicz: Ze Szkocją chcemy zagrać w dwóch ustawieniach

Reprezentacja Polski w poniedziałek i wtorek trenować będzie na Stadionie Śląskim w Chorzowie. W środę wyleci do Glasgow, gdzie dzień później zmierzy się w towarzyskim meczu ze Szkocją. - Dla nas najważniejszy jest przyszłotygodniowy baraż, ale chcemy z czwartkowego meczu ze Szkocją wyciągnąć jak najwięcej informacji - przyznał Michniewicz.

Maciej Rybus wypada ze zgrupowania reprezentacji. PZPN uniknie ogromnych kontrowersji

- Chciałbym, żebyśmy ze Szkocją zagrali w dwóch ustawieniach. Nie wiem, czy od razu po przerwie w tym drugim, ale zależy nam, by przetestować 3-4-3 i 3-5-2 - wskazał selekcjoner i zapowiedział, że na pewno w czwartkowym meczu dokona wszystkich sześciu zmian. I że to też dla wszystkich będzie sugestia, na których pozycjach jest teraz największa rywalizacja. Początek meczu Szkocja - Polska w czwartek o 20.45