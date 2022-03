Grosicki wrzucił pierwsze zdjęcie ze zgrupowania. Wymowne. Milik zareagował

Kamil Grosicki zagrał po raz ostatni w narodowych barwach w marcu 2021 roku. Skrzydłowy wówczas wchodził z ławki rezerwowych w meczach z Węgrami (3:3), Andorą (3:0) i Anglią (1:2). Grosicki radził sobie w Ekstraklasie na tyle dobrze, że otrzymał powołanie na marcowe zgrupowanie od Czesława Michniewicza. - Chcę grać. Nie jadę na kadrę po to, by wypić herbatę z Kamilem Glikiem, pośmiać się czy atmosferę robić. Nie jestem od tego - mówił 33-latek w rozmowie z portalem WP Sportowe Fakty.

"Siemanko". Kamil Grosicki znów jest na zgrupowaniu reprezentacji Polski

W poniedziałek rozpoczęło się zgrupowanie reprezentacji Polski, przygotowujące kadrowiczów do finału baraży ze zwycięzcą meczu Szwecja - Czechy. Zawodnicy przyjeżdżają do Katowic i dziś rozpoczną trenowanie przed najważniejszym spotkaniem na początku 2022 roku. Kamil Grosicki opublikował w mediach społecznościowych wspólne zdjęcie z Kamilem Glikiem oraz Jackiem Góralskim. "Siemanko" - napisał Grosicki i widać, że w tym zdjęciu nawiązał do swoich słów o "herbatce z Glikiem".

"Widzę, że farmazon się kręci" - napisał Arkadiusz Milik pod postem Grosickiego. Kamil z kolei odpowiedział napastnikowi, że cała ekipa już czeka na niego w Katowicach. Dzisiaj o godzinie 18:00 odbędzie się pierwszy trening reprezentacji Polski na Stadionie Śląskim, który będzie otwarty w całości dla mediów. Pół godziny wcześniej Czesław Michniewicz pojawi się na oficjalnej konferencji prasowej, otwierającej zgrupowanie biało-czerwonych.

Reprezentacja Polski otrzymała wolny los i zagra ze Szkocją w terminie meczu barażowego z Rosją, czyli 24 marca. Biało-czerwoni wystąpią w sparingu na Hampden Park, a mecz rozpocznie się o godzinie 20:45. Pięć dni później Polacy będą rywalizowali w finale baraży ze zwycięzcą spotkania Szwecja - Czechy na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Transmisje z obu meczów na żywo możecie obserwować w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.