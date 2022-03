Jerzy Brzęczek na ostro. Rzuca oskarżeniami. "Boniek zrobił to, czego wy chcieliście"

Dwukrotne utrzymanie w Lidze Narodów i awans na mistrzostwa Europy - to osiągnięcia reprezentacji Polski prowadzonej przez Jerzego Brzęczka. Chociaż były selekcjoner wypełnił wszystkie cele, to ówczesny prezes PZPN - Zbigniew Boniek - zdecydował się na zwolnienie Brzęczka.

REKLAMA

Zobacz wideo Właściciel Wisły Kraków wyznaje. "Trzeba było dokonać tego wcześniej"

Za główny argument podawano słaby styl gry reprezentacji. Mimo że nasza drużyna wygrała grupę w eliminacja do Euro 2020, to zagrała kilka kiepskich meczów z przeciętnymi rywalami. Jeszcze gorzej wyglądało to na tle przeciwników znacznie silniejszych - Włoch i Holandii - w drugiej edycji Ligi Narodów. Za symbol uznano wtedy kilka sekund milczenia Roberta Lewandowskiego po kompletnie nieudanym meczu z Włochami (0:2), gdy kapitan kadry nie potrafił odpowiedzieć na pytanie o założenia taktyczne na tamto spotkanie.

Brzęczek został zwolniony w styczniu zeszłego roku, zaledwie kilka miesięcy przed rozpoczęciem eliminacji mistrzostw świata i Euro 2020. - Proszę mi powiedzieć, czy był cel, którego nie zrealizowałem? (...) A teraz inne pytanie. Z perspektywy czasu nie usłyszałem oficjalnie od żadnego zawodnika, że mieliśmy zły klimat w kadrze. Ja nie pokazuję zdjęć, tweetów, SMS’ów, zrzutów z rozmów, jakie przeprowadzałem z zawodnikami. Po odejściu Paulo Sousy nikt z mediów nie skomentował wywiadu jednego z liderów kadry, Grześka Krychowiaka, który powiedział, że jednak atmosfera nie była cudowna. Zadaję sobie pytanie, dlaczego to nie zostało skomentowane? - powiedział Brzęczek w rozmowie z TVP Sport.

Jak kończyć karierę, to z przytupem. Austriacki skoczek zadziwił. Zapamiętają go na długo

I dodał: - Ze mną oficjalnie żaden zawodnik tak nie pojechał. I znów wracamy do sposobu przekazywania pewnych spraw. Trzeba znać je, czuć mentalność piłkarzy, ich charaktery. Każdy trener ma swoją strategię. Jeden bierze presję na siebie, drugi zrzuca ją na zawodników. Ja wiem, co robiliśmy, a robiliśmy to po to, by realizować cele i je realizowaliśmy.

Brzęczek o zwolnieniu z reprezentacji Polski

- OK, zagraliśmy fatalny mecz we Włoszech, bez dwóch zdań. Byli od nas lepsi, nie trafiłem z personaliami. Ale zadajmy sobie podstawowe pytanie. Odszedłem z reprezentacji, a my wygraliśmy dwa razy z Albanią, dwa razy z San Marino i dwa razy z Andorą. A mnie zarzucano, że nie wygraliśmy z Włochami, Portugalią i Holandią.

Czy po Brzęczek rozmawia jeszcze z Bońkiem? - Po moim zwolnieniu raz rozmawialiśmy. Nie mamy kontaktu. Prezes mnie zatrudnił, prezes zwolnił. Nie mam żalu. Wypełniłem zadanie, które przede mną postawił. Wielu ludzi zapomina, w jakim momencie przychodziłem do reprezentacji - zaczął Brzęczek.

Co z urazem Lewandowskiego? Dyrektor Bayernu rzucił nowe światło

I dodał: - Po mistrzostwach świata było straszne rozczarowanie i negatywny klimat. Po raz pierwszy wprowadzono Ligę Narodów i od razu graliśmy z Włochami oraz Portugalią. Eliminacje do mistrzostw Europy po raz pierwszy były organizowane w ciągu ośmiu miesięcy. Nie mieliśmy żadnych meczów towarzyskich. Później było dziesięć miesięcy pandemii, a po przerwie mecz z Holandią i Liga Narodów. Utrzymałem się w pierwszej Lidze Narodów. Zajęliśmy ostatnie miejsce, ale straciliśmy bramkę w 92. minucie meczu z Włochami po rzucie rożnym. Gdyby nie to, Włosi byliby ostatni. Zagrałem 24 mecze i wygrałem pięćdziesiąt procent. Cztery razy graliśmy z Włochami, dwa razy z Portugalią, dwa razy z Holandią. Nasze cztery mecze z Włochami przypadły na ich serię 37 spotkań bez porażki. Historyczny wynik w skali światowej. I ja byłem krytykowany, że z nimi nie wygraliśmy.