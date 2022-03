Nawałka zdradził plany Michniewicza. "Doceniam to"

Przez pewien czas wydawało się, że Adam Nawałka zaliczy głośny powrót na ławkę trenerską reprezentacji Polski. Był on uważany za faworyta do ponownego przejęcia biało-czerwonych, ale ostatecznie to nie on, a Czesław Michniewicz został mianowany nowym selekcjonerem. Taki obrót spraw nie spowodował jednak, że Nawałka odsunął się od kadry.

Nawałka chwali Michniewicza

Przy okazji zatrudnienia Michniewicza Nawałka zdradził, czy odbył rozmowę z nowym selekcjonerem polskiej kadry. - Na razie krótko, bo akurat nie było mnie w okolicach Krakowa, gdy trener Michniewicz gościł w mieście. Miałem już wcześniej zaplanowany wyjazd w góry, by skorzystać z końcówki zimy. Podczas niej Zakopane to mój drugi dom. Ale umówiliśmy się z Czesławem na dłuższą rozmowę, głębszą analizę sytuacji - powiedział w rozmowie z Interią.

Były selekcjoner pochwalił również Michniewicza za jego metody. - Doceniam to, że stara się zasięgnąć języka. Im więcej pozyska informacji, tym bardziej nasze szanse na awans rosną. Dla dobra reprezentacji zawsze z chęcią podzielę się wiedzą, jaką zdobyłem na ponad 30 zgrupowaniach kadry. To olbrzymi bagaż doświadczeń na przestrzeni pięciu lat - dodał.

Nawałka docenia jakość w polskiej kadrze

W dalszej części wywiadu Nawałka ocenił obecną jakość polskiej drużyny narodowej. - Mamy bardzo duży potencjał w reprezentacji. Młodzież jest coraz lepsza, robi postępy, stanowi świetną mieszankę z rutyną i doświadczeniem starszych, liderów. Robert Lewandowski jest w najwyższej formie. Mamy naprawdę świetną okazję, by wywalczyć awans - skomentował.

Na koniec 64-latek odniósł się do samego meczu barażowego. - Gramy na Stadionie Śląskim, gdzie piękne mecze przeżywałem jako zawodnik, ale też jako trener, miałem przyjemność prowadzenia tam reprezentacji. Kibice stworzą z pewnością taką atmosferę, że śmiało będziemy mogli ich określić mianem dwunastego zawodnika. Dlatego gorąco zachęcam - musimy wspierać reprezentację i trenera - zakończył.