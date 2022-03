Grecy pytają o Krychowiaka. Zwrócili się do Michniewicza. "Wszystko się zmieniło"

Grzegorz Krychowiak był jednym z pierwszych piłkarzy występujących w Rosji, który zareagował na atak wojsk Władimira Putina na Ukrainę. Reprezentant Polski stanowczo sprzeciwił się inwazji i rozpoczął działania w celu zakończenia współpracy z rosyjskim pracodawcą.

Umowy rozwiązać się nie udało, ale Polak następne miesiące spędzi na wypożyczeniu w AEK Ateny. Krychowiak skorzystał z nowych przepisów wprowadzonych przez FIFA dla piłkarzy z lig rosyjskiej i ukraińskiej i zamroził swój kontrakt z FK Krasnodar. Dzięki wypożyczeniu, które będzie obowiązywać do 30 czerwca, pomocnik zyska szansę regularnej gry, co jest niezwykle ważne nie tylko dla niego, ale i reprezentacji Polski.

Grecki portal gazzetta.gr postanowił porozmawiać z Czesławem Michniewiczem nt. transferu Grzegorza Krychowiaka do Aten. - Cieszę się, że znalazł zespół. Zagra w dobrej lidze, w drużynie, która strzela dużo goli i cieszę się, że wkrótce wróci do gry. On wie lepiej niż ktokolwiek, o co gra - podkreślił trener reprezentacji Polski.

- Rozmawialiśmy w sobotę. Był podekscytowany nowym etapem w swojej karierze. Naprawdę chciał, żeby ten transfer doszedł do skutku. AEK natychmiast rozpoczął negocjacje, przekonał go do rywalizacji, więc jego decyzja nie była trudna. Słyszałem, że jest zadowolony, chce od razu wejść na boisko i grać w piłkę. Ma wiele do zaoferowania. Poza tym chce być gotowy do gry w reprezentacji Polski - dodał Michniewicz.

Czesław Michniewicz zdradził także, jak Krychowiak przeżył sytuację w Rosji. - Był kapitanem Krasnodaru ze świetnymi występami, ale wszystko się zmieniło. To była trudna sytuacja dla niego i dla nas. Być w kraju w tych warunkach i nie grać. Było to trudne dla nas wszystkich, a jeszcze trudniejsze dla niego. Ale to fantastyczna postać, kocha piłkę nożną, a także swoją narodową drużynę. Chce grać od razu, aby znaleźć się w planach na kolejne kluczowe mecze kadry - opisał selekcjoner.

Michniewicz został także zapytany o to, jak Polacy przeżywają wojnę w Ukrainie. - Ta wojna to czyste szaleństwo. Tak, to duży szok. Jesteśmy tak blisko wojny. Mam na Ukrainie wielu przyjaciół i tylu własnych ludzi. Jesteśmy w kontakcie się i uczymy się, czym jest dramat wojny. Ukraińcy to wspaniali ludzie i przechodzą przez bardzo złą sytuację. My również żyjemy wojną - trwa kryzys humanitarny. Każdego dnia życzę i modlę się, aby ta wojna się skończyła - zakończył Michniewicz.