Dwie oferty dla Tomasza Kędziory. Ale jest też szansa dla Lecha Poznań

Tomasz Kędziora po rozpoczęciu przez Rosję inwazji na Ukrainę wyjechał z Kijowa. Zawodnik tamtejszego Dynama w myśl nowych przepisów wprowadzonych przez FIFA zawiesił umowę z dotychczasowym pracodawcą i do końca sezonu może na zasadzie wypożyczenia występować w innej drużynie. Kędziora rozpoczął treningi z Lechem Poznań i wydawało się, że to właśnie w tym zespole będziemy go oglądać.

Tomasz Kędziora nadal nie podpisał kontraktu z Lechem. Obrońca ma na stole także inne atrakcyjne oferty

Kolejne dni mijają, a 27-latek nadal nie podpisał kontraktu z "Kolejorzem". Jak się okazuje, ma bowiem także na stole inne atrakcyjne oferty. O sytuacji obrońcy opowiedział dziennikarz portalu WP Sportowe Fakty Piotr Koźmiński.

- Z moich informacji wynika, że Kędziora ma propozycje. Jedna propozycja z Włoch, a druga z MLS-u, czyli z Ameryki. Z tego co słyszałem ma się określić w tym tygodniu - zdradził w trakcie programu "Z pierwszej piłki".

Tomasz Kędziora w sezonie 2021/2022 rozegrał dla Dynama Kijów 22 mecze. Pięć z nich zaliczył w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Polak w ukraińskim zespole występuje od 2017 roku i jest obecnie jednym z jego najważniejszych piłkarzy. Dla klubu zanotował łącznie 180 razy. Kontrakt Kędziory z kijowskim klubem obowiązuje do czerwca 2024 roku.

Defensor znalazł się na liście piłkarzy powołanych przez selekcjonera Czesława Michniewicza na marcowe mecze reprezentacji Polski. Biało-Czerwoni 24 marca w Glasgow zmierzą się w towarzyskim meczu ze Szkocją. Pięć dni później zagrają natomiast w finale barażu o awans do mistrzostw świata z Czechami lub Szwecją.

