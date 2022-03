Najnowsze informacje ws. Kamila Glika. Został natychmiast przewieziony do szpitala

Kamil Glik nie dokończył meczu Serie B, w którym jego Benevento zmierzyło się na wyjeździe z Brescią Calcio. W 79. minucie Mehdi Leris przy próbie uderzenia przewrotką trafił Polaka w głowę. Sytuacja wyglądała bardzo groźnie i konieczna była natychmiastowa pomoc lekarska. Medycy przez kilka minut opatrywali obrońcę za linią końcową, aż w końcu został zniesiony z boiska na noszach.

REKLAMA

Zobacz wideo Ivan zabrał piłkę i uciekł z mamą do Polski. "Syn pyta: mój dom jeszcze stoi?"

Nowe informacje ws. urazu Kamila Glika. Został przewieziony do szpitala

Od razu pojawiły się obawy, że uraz Kamila Glika jest na tyle poważny, że może wykluczyć go z udziału w marcowym zgrupowaniu reprezentacji Polski. Podopiecznych Czesława Michniewicza już za dwa tygodnie czeka walka w barażu o awans do mistrzostw świata w Katarze. Nasi piłkarze zmierzą się ze zwycięzcą pojedynku Czechy - Szwecja.

Josue król, Legia bawi się w "meczu o utrzymanie". Pięć goli przy Łazienkowskiej

Benevento, czyli klub Kamila Glika, jak na razie nie wydał komunikatu na temat jego stanu zdrowia. Nowe informacje podał natomiast na swojej stronie internetowej Gianluca Di Marzio. Słynny dziennikarz przekazał, że reprezentant Polski został przewieziony do szpitala. Co jednak najważniejsze, jest on przytomny.

Na diagnozę i oficjalny komunikat o stanie zdrowia Kamila Glika musimy jeszcze poczekać. Jeśli jego uraz okaże się na tyle poważny, że wyeliminuje go z gry w meczach polskiej kadry, Czesław Michniewicz będzie miał spory problem. Glik od lat jest liderem i ostoją naszej defensywy.

Trener Michniewicz oprócz 34-latka powołał na marcowe mecze czterech środkowych obrońców. Są to Jan Bednarek, Marcin Kamiński, Michał Helik, Mateusz Wieteska i Bartosz Salamon.

Spotkanie Brescia Calcio - Benevento zakończyło się remisem 2:2. Goście kończyli mecz w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Andresa Tello.

Szwecja czy Czechy? Michniewicz wskazał, z kim chce zagrać w finale o mundial