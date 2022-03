"Niewiarygodne". Grecy w szoku po transferze Grzegorza Krychowiaka

Grzegorz Krychowiak był jednym z pierwszych piłkarzy występujących w Rosji, który zareagował na atak wojsk Władimira Putina na Ukrainę. Reprezentant Polski stanowczo sprzeciwił się inwazji i rozpoczął działania w celu zakończenia współpracy z rosyjskim pracodawcą.

Umowy rozwiązać się nie udało, ale Polak następne miesiące spędzi na wypożyczeniu w AEK Ateny. Krychowiak skorzystał z nowych przepisów wprowadzonych przez FIFA dla piłkarzy z lig rosyjskiej i ukraińskiej i zamroził swój kontrakt z FK Krasnodar. Dzięki wypożyczeniu, które będzie obowiązywać do 30 czerwca, pomocnik zyska szansę regularnej gry, co jest niezwykle ważne nie tylko dla niego, ale i reprezentacji Polski.

Transfer Grzegorza Krychowiaka do AEK Ateny wywołał spore poruszenie w Grecji. Portal WP Sportowe Fakty skontaktował się z dziennikarzem portalu gazzetta.gr Dimitrisem Vergosem. Opisał on reakcję tamtejszych mediów na dołączenie polskiego pomocnika do AEK. Wszyscy są zachwyceni i nie mogą uwierzyć, że piłkarz tej klasy zasili ich rodzime rozgrywki.

- Mam świadomość, że w normalnych okolicznościach transfer piłkarza tego kalibru byłby niezwykle trudny do przeprowadzenia. Co ja będę więcej mówił: ten ruch jest niewiarygodny, wręcz niemożliwy - powiedział Vergos i dodał, że ateński klub wiąże wielkie nadzieje z przybyciem Krychowiaka. Ma on stać się liderem drużyny, a w klubie liczą, że może uda się go zatrzymać na dłużej.

- AEK chciałby znowu włączyć się do walki o mistrzostwo kraju. W przyszłym sezonie klub będzie występował na nowym stadionie, mogącym pomieścić 32 tysiące widzów. Wszystkim marzy się powrót do fazy grupowej europejskich pucharów. Przyjście Krychowiaka to ogromny krok w drodze do tego celu - opowiada dziennikarz.

AEK Ateny to 12-krotny mistrz Grecji. Ostatni raz drużyna sięgnęła po tytuł w 2018 roku. Aktualnie AEK jest na trzecim miejscu w tabeli ze sporą stratą do drugiego PAOK-u oraz lidera, czyli Olympiakosu Pireus. AEK walczy z Arisem Saloniki oraz Panathinaikosem o trzecie miejsce, które daje prawo gry w Lidze Konferencji Europy.

