Jest pierwszy wyrok CAS w sprawie reprezentacji Rosji! Nieostateczny

Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie nie przychylił się do odwołania Rosjan od decyzji UEFA dotyczącej zawieszenia tamtejszych drużyn. To na razie wstępny wyrok, bo ten właściwy zostanie podany po pełnej rozprawie apelacyjnej. Ta prawdopodobnie w nadchodzących tygodniach.

Jest wstępny wyrok CAS ws. odwołania Rosji od zawieszania ich sportowców

Wiadomo jednak, że aktualna decyzja CAS nie dotyczy występu reprezentacji Rosji w piłce nożnej, która 24 marca miała grać z Polską w barażach do mistrzostw świata w Katarze. Tu bowiem chodzi o decyzję FIFA, a sąd arbitrażowy wyda wstępną decyzję w tej sprawie w ciągu najbliższych kilku dni. Wiele wskazuje jednak na to, że może być podobna także i w tym przypadku.

Kanadyjski "The Globe and Mail" podaje, że decyzja CAS została podjęta przez przewodniczącą wydziału odwoławczego organu, Corinne Schmidhauser, która działała samodzielnie i nie opublikowała szczegółowych powodów. Oczekuje się, że cała sprawa apelacyjna zostanie rozstrzygnięta przez panel trzech sędziów.

Sportowy Sąd Arbitrażowy na początku marca otrzymał odwołanie złożone przez Rosyjski Związek Piłki Nożnej (RFU) przeciwko decyzjom podjętym 28 lutego przez biuro FIFA oraz Komitet Wykonawczy UEFA o zawieszeniu rosyjskich drużyn i klubów z ich rozgrywek - czytamy w wydanym komunikacie. To oznacza, że Spartak Moskwa nie ma co liczyć na powrót do Ligi Europy - rosyjska drużyna została wykluczona, a RB Lipsk automatycznie awansował do ćwierćfinału rozgrywek. Jeszcze większe zmiany dotknęły siatkarskich rozgrywek: Zenit Petersburg i Dinamo Moskwa zostały wykluczone z ćwierćfinałów Ligi Mistrzów, dzięki czemu bezpośrednio do półfinałów awansowały Sir Sicoma Monini Perugia oraz ZAKSA Kędzierzyn-Koźle.

Rosyjska Federacja Piłkarska prosiła o anulowanie decyzji organizacji międzynarodowych i przywrócenie wszystkich rosyjskich drużyn i klubów do udziału w turniejach FIFA i UEFA. RFU złożyła też wniosek o wstrzymanie wykonania każdej zaskarżonej decyzji.

Przypomnijmy, że reprezentacja Rosji miała zagrać 24 marca w Moskwie z Polską w półfinałowym meczu barażowym o awans na mistrzostwa świata w Katarze. Do finału baraży awansowała jednak Polska, która 29 marca zagra w Chorzowie z lepszym z pary Szwecja - Czechy.