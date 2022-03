Oficjalnie: Krychowiak w nowym klubie. Wybrał numer. A zarobki? Imponujące

Rosyjska inwazja na Ukrainę nieco wywróciła porządek w futbolowym świecie. Liga ukraińska, rzecz jasna, jest zawieszona, ale Priemjer-Liga trwa, jakby żadnej wojny nie było. W Rosji normalnie odbywają się mecze, ale wielu piłkarzy, przede wszystkim zagraniczni, buntuje się i szuka nowych klubów. Jednym z tych piłkarzy jest Grzegorz Krychowiak.

Krychowiak do końca sezonu w stolicy Grecji

Krasnodar czekają wielkie zmiany. Piąta drużyna ligi rosyjskiej w zeszłym tygodniu straciła trenera. Daniel Farke opuścił klub razem z całym swoim sztabem w obawie o bezpieczeństwo swojej rodziny. A pierwszym zagranicznym zawodnikiem, który odszedł został Viktor Claesson. Szwed doszedł do porozumienia z klubem i rozwiązał kontrakt za porozumieniem stron.

Krychowiakowi umowy nie udało się rozwiązać, ale resztę sezonu spędzi na wypożyczeniu w lidze greckiej. Polaka ściągnął AEK Ateny. We wtorek stało się to już oficjalne. - Reprezentant Polski podpisał kontrakt z naszym klubem do końca sezonu - czytamy w komunikacie klubu. - Grzegorzu, witaj w rodzinie AEK FC - dodano jeszcze.

Według greckich mediów, Krychowiak za przyjście do klubu na dziewięć spotkań grupy mistrzowskiej otrzyma 350 tys. euro, a także 100 tys. euro za podpis. Na takie zarobki miał się zgodzić, byleby tylko odejść z rosyjskiej Premier Ligi. W Atenach zostanie klubowym kolegą innego reprezentanta Polski Damiana Szymańskiego. Wraz z końcem sezonu wróci natomiast do Krasnodaru, zapewne tylko po to, by wówczas rozwiązać kontrakt.

32-latek dołączył do FK Krasnodar przed sezonem 2021/2022. Wcześniej reprezentował barwy m.in. Lokomotiwu Moskwa, Paris Saint-Germain i West Bromwich Albion, czy Sevilli. Dla rosyjskiego klubu zdążył rozegrać 17 spotkań, w których strzelił pięć goli i zaliczył trzy asysty.

Klub ze stolicy Grecji jest aktualnie na trzecim miejscu w lidze ze sporą stratą do liderującej dwójki, PAOK-u oraz Olympiakosu. AEK walczy z Arisem Saloniki oraz Panathinaikosem o trzecie miejsce, które daje prawo gry w Lidze Konferencji Europy.