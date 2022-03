Media: Wielki powrót do kadry! Michniewicz wybrał czterech piłkarzy

Kamil Grosicki wraca do kadry. Jak podaje "Przegląd Sportowy", gracz Pogoni Szczecin ma się znaleźć na liście powołanych piłkarzy do reprezentacji Polski. Do szerokiej kadry na marcowe mecze"Biało-Czerwonych", trener Czesław Michniewicz ma też powołać m.in. Michała Pazdana czy Mateusza Wieteskę.

4 Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl