PZPN ma analizę ws. "niemoralnego sponsora" kadry. Złe informacje

FIFA zdecydowała, że Rosja zostanie zawieszona ze względu na inwazję na Ukrainę i z tego powodu nie zagra w półfinale barażów mistrzostw świata, a reprezentacja Polski dostała się bezpośrednio do finału rywalizacji o awans na mundial - to najważniejszy skutek wojny wywołanej przez Rosjan w piłkarskim świecie związany z sytuacją polskiej kadry.

REKLAMA

Zobacz wideo Michniewicz dotrzymał słowa. Wielki nieobecny reprezentacji Polski [SPORT.PL LIVE #16]

Ale nie jedyny. Sprawa dotyka choćby sponsorów drużyn, w tym jak się okazało także reprezentacji Polski.

Sponsor reprezentacji Polski nie zamknie interesów w Rosji. Ma je nawet poszerzyć

Rosyjska agencja informacyjna TASS poinformowała, że sieć marketów budowlanych Leroy Merlin, nie zamierza zamykać swoich interesów na terenie Rosji. Co więcej, agencja RIA Novosti twierdzi, że oferta sklepów na terenie kraju ma zostać rozwinięta i powiększona w najbliższej przyszłości. To ważna informacja dla polskiej kadry i Polskiego Związku Piłki Nożnej, bo firma jest w gronie strategicznych sponsorów reprezentacji.

Rosja ogłasza skład na mecz... z Polską. Alternatywna rzeczywistość rządzi

"Firma Leroy Merlin i jej 112 sklepów w Rosji działają normalnie. Nie planujemy żadnych zmian" - mówił rzecznik prasowy sieci cytowany przez TASS.

Jest reakcja PZPN. Media: W związku przeprowadzono analizę sytuacji

Jak na sprawę reaguje PZPN? Według informacji, które przekazał portal sport.onet.pl, związek zna sprawę. "Wykonana została analiza prawna sytuacji. Wynika z niej, że nie ma żadnych podstaw prawnych do zerwania obowiązującej umowy z Leroy Merlin" - czytamy w artykule.

Miał być wielki powrót do kadry, a jest kontuzja. Czesław Michniewicz ma problem

Polski oddział Leroy Merlin w piątek, 11 marca wydał oświadczenie, w którym poinformował, że pomaga poszkodowanym przez wojnę na Ukrainie. "Prowadzimy pomoc od początku kryzysu, wspierając pracowników Leroy Merlin Ukraina, a także innych uchodźców, którzy zwracają się do nas o pomoc. Każdego dnia, nasi pracownicy przyjmują do swoich domów uchodźców, a my wspieramy jednych i drugich finansowo. Na ten cel przeznaczamy 4,5 miliona złotych" - czytamy w komunikacie.

"On już tu jest". Krychowiak wylądował. Dziś podpisze kontrakt

Firma Leroy Merlin pierwszą umowę z PZPN-em podpisała w sierpniu 2016 roku. Później współpraca związku z siecią była przedłużana do końca mistrzostw świata w 2018 roku i była kontynuowana także w kolejnych latach. Leroy Merlin może tytułować się "Oficjalnym Sponsorem Reprezentacji Polski", "Oficjalnym Sponsorem młodzieżowych oraz kobiecych Reprezentacji Polski", a także wykorzystywać logotyp kadry we własnej działalności marketingowej. Logo firmy pojawia się za to przy okazji wielu działań PZPN-u - choćby na nośnikach reklamowych podczas meczów.