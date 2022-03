Miał być wielki powrót do kadry, a jest kontuzja. Czesław Michniewicz ma problem

Czesław Michniewicz ma w poniedziałek ogłosić powołania do reprezentacji Polski dla zawodników występujących w Ekstraklasie na mecz towarzyski ze Szkocją oraz finał baraży mundialu, który odbędzie się 29 marca. Jednym z graczy, którzy przyciągnęli uwagę selekcjonera, jest Bartosz Salamon. Stoper jest ostoją defensywy Lecha Poznań. Może się jednak okazać, że straci on szansę powrotu do kadry narodowej w ostatniej chwili.

Problem Czesława Michniewicza. Bartosz Salamon doznał groźnie wyglądającej kontuzji

Salamon w niedzielnym meczu Lecha Poznań z Wisłą Kraków doznał bowiem poważnie wyglądającej kontuzji. W doliczonym czasie gry 30-latek zderzył się w walce o górną piłkę z Elvisem Manu. Następnie upadł na murawę, a jego kolano wygięło się w nienaturalny sposób. Zawodnik natychmiast zszedł z boiska i widać było, że jest to raczej poważny uraz. Pojawiła się obawa, że Salamon doznał zerwania więzadła krzyżowego.

- Bartek leży teraz na stole i zajmuje się nim lekarz. Nie wygląda to dobrze. Bez dokładniejszych badań nie możemy nic więcej powiedzieć, ale z niepokojem będę czekał na wyniki badań - powiedział po meczu w programie "Liga+ Extra" trener Lecha Maciej Skorża.

Czesław Michniewicz z wysokości trybun oglądał spotkanie Lech - Wisła i był blisko tego, gdy Bartosz Salamon schodził, utykając do szatni. Selekcjoner reprezentacji Polski być może będzie zmuszony zmodyfikować swój plan, jeśli chodzi o powołania.

Michniewicz do tej pory powołał na marcowe mecze czterech środkowych obrońców. Są to Kamil Glik, Jan Bednarek, Michał Helik i Marcin Kamiński. Mówi się także, że selekcjoner sięgnie po Mateusza Wieteskę z Legii Warszawa. W obliczu kontuzji Bartosza Salamona zaproszenie na zgrupowanie może dostać kolejny z ekstraklasowych stoperów.

Bartosz Salamon do tej pory rozegrał w reprezentacji Polski dziewięć spotkań. Po raz ostatni w biało-czerwonej koszulce wystąpił w 2016 roku w meczu eliminacji mistrzostw świata z Kazachstanem, który zakończył się remisem 2:2. W tym sezonie Salamon opuścił tylko jedno spotkanie Lecha Poznań, zagrał w 23 i zdobył trzy bramki.

