Rosja ogłasza skład na mecz... z Polską. Alternatywna rzeczywistość rządzi

- Ogłosimy skład na obóz treningowy - oznajmił asystent selekcjonera, Nikołaj Pisariew cytowany przez "Onet Sport". Nie wiadomo jednak z kim reprezentacja Rosji chciałaby zagrać, bo na pewno nie zrobi tego z Polską. Biało-czerwoni byli pierwszą drużyną narodową, która odmówiła gry z Rosją. To wynik działań krajowych władz i ich decyzji o ataku na Ukrainę.

Rosja ogłosi skład na marcowe zgrupowanie. Kto będzie rywalem, jak nie Polska?

Do reprezentacji Polski i PZPN przyłączyły się kolejne federacje. Nacisk ze strony innych państw europejskich zmusił UEFA i FIFA do działania. Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej podjęła w końcu decyzję o zawieszeniu reprezentacji Rosji, co tym samym oznacza dyskwalifikację z meczu półfinałowego baraży do MŚ 2022.

Sankcje nałożone na Rosję po ataku Ukrainy sprawiły, że reprezentacji Rosji pozostaje właściwie jeden rywal i jest nim... ona sama. Serwis "sports.ru" poinformował kilka dni temu, że drużyna narodowa zagra w meczu towarzyskim z kadrą U-21. Drugi scenariusz zakłada, że podopieczni Karpina zmierzą się z Rosją 2, czyli zespołem utworzonym z zawodników rezerwowych.

Mecz Rosja - Polska miał się odbyć 24 marca. W tym czasie biało-czerwoni zagrają spotkanie towarzyskie. Zawieszenie Rosji sprawiło, że nasza reprezentacja awansowała bezpośrednio do finału baraży. W nim zmierzy się ze zwycięzcą starcia Szwecja - Czechy. Spotkanie finałowe zostanie rozegrane 29 marca na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Bilety na to starcie ruszyły do sprzedaży 11 marca. W nocy wykupiono pełen komplet. Na obiekcie pojawi się prawdopodobnie 54 tys. kibiców.

Rosja ma za to niewielkie opcje sprawdzenia swoich sił. To niezbyt pocieszająca wiadomość dla Walerija Karpina, który objął posadę selekcjonera reprezentacji Rosji 26 lipca 2021 roku. Zastąpił na tym stanowisku Stanisława Czerczesowa. Rosjanie pod jego wodzą zajęli drugie miejsce w grupie H eliminacji mistrzostw świata z dorobkiem 22 punktów. Wygrali siedem z dziesięciu meczów eliminacyjnych. Dwa zremisowali i raz przegrali.