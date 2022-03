Niemal wszystkie bilety na baraż rozeszły się pod osłoną nocy. "100 tysięcy? Sprzedalibyśmy wszystko"

Zobacz wideo Krychowiak pokazał Rosjanom prawdziwą twarz. "Cywilna odwaga"

Nie ma już biletów na marcowy finał barażów do mistrzostw świata w Katarze na Stadionie Śląskim w Chorzowie! - Niemal wszystkie wejściówki rozeszły się w nocy, tuż po rozpoczęciu oficjalnej sprzedaży. Dosłownie kilka sztuk dotrwało do rana - mówi nam Jakub Kwiatkowski, rzecznik prasowy reprezentacji Polski. A to oznacza, że 29 marca na trybunach Stadionu Śląskiego pojawi się 54.000 kibiców.

- Zainteresowanie finałem barażów było i wciąż jest gigantyczne. Pewnie gdybyśmy mieli stadion na 100 tysięcy, to i tak sprzedalibyśmy wszystkie bilety - dodaje Kwiatkowski. A czy jest jeszcze szansa na zdobycie wejściówek? - Jeśli ktoś nie opłaci zamówienia, albo któryś ze sponsorów nie wykorzysta całej puli, to w systemie mogą pojawić się jeszcze jakieś bilety, ale zaznaczam, że nie będzie to duża liczba - wyjaśnia rzecznik prasowy PZPN.

A ile kosztowały bilety na marcowy mecz kadry Czesława Michniewicza?

Kategoria I - 240 złotych

Kategoria II - 180 złotych

Kategoria III - 120 złotych

Bilet rodzinny (opiekun oraz dziecko do lat 12) - 100 + 60 złotych

Osoba niepełnosprawna (na wózku inwalidzkim z opiekunem) - 90 złotych

Easy Access (osoby ze znaczną niepełnosprawnością z opiekunem) - 90 złotych

Przypomnijmy, że Polska najpierw miała zagrać w barażach o mundial w Katarze w półfinałowym meczu z reprezentacją Rosji w Moskwie. Ale z powodu bestialskiego ataku Rosjan na Ukrainę PZPN i piłkarze podjęli wspólną decyzję o bojkocie meczu. Ten ruch sprawił, że FIFA ostatecznie wykluczyła Rosjan i przyznała polskiej kadrze awans do finału barażów. W nim kadra Czesława Michniewicza zagra na Stadionie Śląskim w Chorzowie ze zwycięzcą meczu Szwecja - Czechy. Zamiast spotkania z Rosją reprezentacja Polski planuje rozegrać mecz towarzyski, być może ze Szkocją w Glasgow.