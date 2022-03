Niespodziewane powołanie do kadry? Michniewicz szykuje niespodziankę. Powrót po latach

Pod koniec tego miesiąca biało-czerwoni rozegrają kluczowe spotkanie w barażach o udział w mistrzostwach świata. 29 marca podopieczni Czesława Michniewicza zagrają ze zwycięzcą półfinałowej pary Szwecja - Czechy. Drużyna, która okaże się lepsza w tym meczu będzie mogła bukować bilety do Kataru.

Michniewicz szykuje zaskakujące powołanie

Na początku tego tygodnia nowy selekcjoner reprezentacji Polski ogłosił listę powołanych piłkarzy, którzy na co dzień występują w zagranicznych klubach. Pozostała część powołań powinna zostać ogłoszona w najbliższych dniach. Lista ta będzie zawierać jedynie zawodników grających w polskiej ekstraklasie.

Od kilku tygodni spekulowano, że wśród powołanych na marcowe zgrupowanie może znaleźć się Bartosz Salamon. Doświadczony obrońca Lecha Poznań był obserwowany na żywo przez Michniewicza, co miało miejsce przy okazji ligowego spotkania "Kolejorza" przeciwko Pogoni Szczecin.

Wieteska również może zostać powołany

TVP Sport poinformowało, że Salamon faktycznie znajduje się na radarze selekcjonera biało-czerwonych i najprawdopodobniej otrzyma powołanie. Jeśli faktycznie się to potwierdzi, dla 30-latka będzie to powrót do narodowego zespołu po sześcioletniej przerwie. Poprzednio był powoływany jeszcze przed Adama Nawałkę.

Salamon nie jest jednak jedynym obrońcą występującym w ekstraklasie, który może liczyć na powołanie do reprezentacji Polski. Uznanie w oczach Michniewicza znalazł również Mateusz Wieteska z Legii Warszawa, który również może oczekiwać na powołanie na marcowe zgrupowanie.

Bartosz Salamon debiutował w reprezentacji Polski w marcu 2013 roku, rozgrywając 87 minut w meczu z San Marino. Mateusz Wieteska z kolei jak dotąd jeszcze ani razu nie został powołany do seniorskiej kadry.