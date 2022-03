Oto rywal reprezentacji Polski przed finałem baraży. Medialny przeciek

FIFA długo nie podejmowała decyzji ws. meczu Polski w półfinale baraży, który miał się odbyć 24 marca w Moskwie. O ile zdecydowała, że Rosja zostanie zawieszona ze względu na inwazję na Ukrainę, o tyle nie było wiadomo, co dalej: czy Polska dostanie jakiegoś innego rywala, czy awansuje bezpośrednio do finału.

Rosja nie będzie mogła odwołać się od przydzielenia Polski do finału baraży?

Polska ze Szkocją w Glasgow

I ostatecznie stanęło na tym drugim rozwiązaniu: Polska 29 marca zagra w Chorzowie w decydującym o awansie meczu ze zwycięzcą pary Szwecja - Czechy. Co ważne, wcześniej wszystkie te trzy reprezentacje poinformowały, że nie zamierzają grać z Rosją - i to w dużej mierze ta presja doprowadziła do zawieszenia Rosji w prawach członka FIFA.

Co z pierwotnym terminem Polaków w półfinale baraży? 24 marca drużyna Czesława Michniewicza zagra mecz towarzyski. Informowaliśmy już, że najprawdopodobniej rywalem biało-czerwonych będzie Szkocja. To właśnie z tym zespołem miała Ukraina grać w półfinale baraży.

Był jednak mały problem. Polacy i Szkocji nie mogli dojść do porozumienia na temat miejsca rozegrania sparingu. Polacy chcieli grać w Chorzowie, a rywale w Glasgow.

Według nieoficjalnych informacji "TVP Sport" mecz Szkocja - Polska odbędzie się w Glasgow. - Jak się dowiedzieliśmy, 24 marca Polacy zmierzą się w meczu towarzyskim ze Szkocją. Chociaż PZPN nalegał na to, by spotkanie rozegrano w Polsce, ostatecznie dojdzie do niego w Glasgow - czytamy.

Dlaczego FIFA nie przydzieliła innego rywala Polakom?

Teoretycznie w kontekście zastąpienia Rosji wymieniano Słowację (zajęła 3. miejsce w grupie za Rosją), Węgry (najlepsza ekipa z Ligi Narodów, która nie awansowała do baraży) lub Norwegię (najlepsza ekipa z 3. miejsc w grupach eliminacyjnych). Jednak podejrzewać, że FIFA była przeciwna takiemu rozwiązaniu ze względu na zbyt duże zamieszanie, jakie wprowadziłaby taka zmiana: te reprezentacje mają już zaplanowane sparingi na marzec, które musiałyby być odwołane i postawiłyby w trudnej sytuacji ich rywali, itd. Ze względu na brak wystarczającej liczby terminów nie rozważano również miniturnieju z udziałem Polski, Szwecji i Czech.

Przy okazji FIFA przychyliła się do wniosku Ukraińców, by ich mecz barażowy - oryginalnie zaplanowany na 24 marca w szkockim Glasgow - przeniesiono na czerwiec. Drugi półfinał w tej ścieżce, czyli Walia - Austria, zostanie rozegrany tak jak planowano od początku 24 marca. Jak pisze FIFA, nie przekładała terminu tego meczu, by nie wprowadzać jeszcze większego zamieszania w "i tak zagęszczonym kalendarzu" - co tłumaczy też, dlaczego Polakom nie przydzielono innego rywala.

Inwazja Putina nie zniszczyła ich przyjaźni. Trzymają się razem nie tylko na transparencie

To oznacza, że zwycięzca tej pary będzie musiał czekać na finał aż dwa miesiące. Nie wiadomo, jak FIFA rozwiąże kwestię czerwcowych terminów: wtedy europejskie reprezentacje mają rozegrać aż po cztery mecze w Lidze Narodów, a muszą znaleźć się jeszcze dwa terminy (na mecz Szkocja - Ukraina i finał tej ścieżki barażowej).