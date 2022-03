Michniewicz zapytany o powołania z Ekstraklasy. "Zasłużył"

Reprezentacja Polski za wszelką cenę nie chciała grać z Rosją w barażach o awans na mistrzostwa świata w Katarze, długo jednak nie było wiadomo: co dalej? FIFA długo zwlekała z decyzją, czy Polska dostanie walkowera, czy może zmierzy się z innym rywalem. Ostatecznie we wtorek podjęto decyzję o walkowerze i awansie polskiej kadry do finału baraży. W nim zagramy ze zwycięzcą meczu Szwecja - Czechy. Niewykluczone, że 24 marca Polacy zagrają jeszcze mecz towarzyski, najprawdopodobniej ze Szkocją.

Czesław Michniewicz ogłosił już powołania z lig zagranicznych, jednak w najbliższych dniach poznamy jeszcze nazwiska piłkarzy powołanych z ekstraklasy. I wiele wskazuje na to, że w tej grupie znajdzie się Mateusz Wieteska, obrońca Legii Warszawa.

Michniewicz: Brakuje nam dwóch środkowych obrońców. Wieteska ma duże szanse

Czesław Michniewicz, w rozmowie z TVP Sport, dał jasno do zrozumienia, że Wieteska ma bardzo duże szanse na powołanie. - Powołaliśmy dotychczas czterech obrońców: Bednarka, Glika, Helika i Kamińskiego. Brakuje nam jeszcze do tego grona dwóch środkowych. Poszukamy więc w Ekstraklasie i tak – Mateusz ma duże szanse. Pracowałem z nim w Legii i młodzieżowej reprezentacji. Wiem, że to chłopak, który zasłużył na bycie rozpatrywanym pod kątem powołania do kadry. Decyzję podejmiemy za tydzień w poniedziałek - podkreślił selekcjoner reprezentacji Polski.

Wieteska to od kilku lat podstawowy piłkarz Legii. Zaraz po przyjściu Michniewicza na Łazienkowską doznał kontuzji biodra. Ale kiedy je wyleczył, grał praktycznie w każdym meczu. I choć zdarzało mu się w tych meczach popełniać niewymuszone i kosztowne błędy, Michniewicz dalej na niego stawiał. U Wieteski cenił przede wszystkim to, że jako jeden z nielicznych obrońców nie boi się podejmować ryzyka - częściej zagrywa piłkę do przodu niż do boku. I choć taka gra ostatecznie często bywa opłacalna dla całej drużyny w ataku, to w obronie czasem potęguje błędy - nawet stratę gola - na co Michniewicz w przypadku Wieteski potrafił przymykać oko - opisywał powołanie dla Wieteski w swoim tekście Bartłomiej Kubiak.

Część kibiców była zaskoczona powołaniem dla Konrada Michalaka, piłkarza tureckiego Konyasporu. Czesław Michniewicz ma jednak jasne wytłumaczenie tej sytuacji. - Biorąc pod uwagę, że w gronie powołanych dwudziestu dziewięciu zawodników jest tylko dwóch nominalnych skrzydłowych, czyli Płacheta i Frankowski, to przy rywalizacji, jaka nas czeka, to spore ryzyko. Musieliśmy poszukać nowych rozwiązań. Nie wiemy, co z Grosickim. Aktualnie jest chory i zobaczymy, czy będzie w ogóle brany pod uwagę przy powołaniach. Stąd też wziął się pomysł, żeby powołać Konrada Michalaka, który gra w drugiej drużynie ligi tureckiej i większość czasu spędza na boisku w podstawowym składzie. Ja go znam jeszcze z kadry młodzieżowej, wiem, na co mogę liczyć. Dla mnie to żadna sensacja, a po prostu realna ocena sytuacji i pozycji, na której występuje Konrad - wyjaśnił Michniewicz.