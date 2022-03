PZPN odpowiada na szwedzką krytykę. "I tak chcemy w tym terminie wyjść na boisko"

FIFA wykluczyła Rosję z eliminacji mistrzostw świata, więc Polska automatycznie awansowała do finału barażów. Szwedzi, potencjalni rywale Polaków, uważają, że to rozwiązanie niesprawiedliwe. - Nie oceniamy decyzji FIFA. Nasze stanowisko od początku było jasne: nie zagramy z Rosją. Ale żadnego scenariusza do FIFA nie podsyłaliśmy i niczego nie sugerowaliśmy - zaznacza Jakub Kwiatkowski, rzecznik PZPN.

