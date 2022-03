Szwedzi reagują na decyzję FIFA. Głos ze Szwecji: Całkowity bojkot mundialu

Szwedzi bardzo szybko podjęli decyzję, że podobnie jak Polacy nie zagrają z Rosją w barażach do mistrzostw świata 2022. Pierwotnie mogliby się zmierzyć z Rosjanami w finale baraży, gdyby ograli Czechów. Od wtorkowego wieczoru wiadomo już, że decyzją FIFA do finału awansowała Polska.

W polskich mediach pojawiła się informacja, że szwedzka federacja piłkarska (SvFF) nie zgadza się na bezpośredni awans Polski po walkowerze w meczu z Rosją i oczekuje od FIFA wyznaczenia biało-czerwonym nowego rywala.

Polak ze Szwecji tłumaczy

- Po decyzji o tym, że nie zagrają z Rosją, Szwedzi rozmawiali w ostatnich dniach o swojej reprezentacji tylko w kontekście możliwych powołań i formy reprezentantów. Zwykle tak jest, że w Szwecji mało kto skupia się na przeciwnikach - przynajmniej w mediach. Dopiero w poniedziałek sekretarz generalny Szwedzkiego Związku Piłki Nożnej udzielił wywiadu, który został w Polsce przekręcony i wywołał burzę - mówi w rozmowie ze Sport.pl Piotr Piotrowicz, który mieszka w Szwecji, gdzie grał jako piłkarz i pracował jako trener.

- W polskiej prasie tytuły grzmiały „Szwecja nie zgadza się na awans Polski", gdzie jedyne co sekretarz generalny powiedział to, że „najbardziej sportowym rozwiązaniem byłoby, gdyby Polska zagrała z kimś w półfinale, bo drugi finalista będzie miał trudniej ze względu na zmęczenie, kontuzje, kartki - wyjaśnia nasz rozmówca.

Szwedzi nie chcą grać w Katarze

Szwedzi upatrywali dla Polski rywala w Słowacji, która zajęła trzecie miejsce w grupie eliminacyjnej do mundialu za Rosją albo w Norwegii, bo ta według tabeli drużyn z trzech miejsc była najlepsza.

- Szwecja skupia się na swojej postawie, która jest identyczna do polskiej - może z wyłączeniem kilku wykrzykników i emotikonek w mediach społecznościowych polskich oficjeli - uważa Piotrowicz. I dodaje: „Od samego początku Szwecja sprzeciwiała się grze z Rosją. Szwedzka federacja jeszcze wcześniej niż PZPN opublikowała oświadczenia, w których odmawiała gry w Rosji ze względów bezpieczeństwa i pobudek moralnych. Początkowo była mowa o rywalizowaniu w Moskwie, a poźniej ogólna odmowa. Jednoznaczne były tu komunikaty Szwedzkiego Związku Piłki Nożnej oraz ministra sportu."

Nasz rozmówca zauważa, że w Szwecji od dawna panują nastroje przeciwne organizowaniu mistrzostw świata w Katarze. - Szwedzki związek od długiego czasu jest pod presją kibiców i polityków, by zbojkotować mundial w Katarze ze względu na łamanie praw człowieka. Dyskusja trwa od miesięcy i dlatego obecna postawa jest jeszcze mocniejsza - mówi nam Piotrowicz.

Szwedzi a decyzja FIFA

Od wtorku wieczór wiadomo już, że Polska zagra w finale baraży. Jej rywalem będzie Szwecja lub Czechy. Jak Szwedzi na to zareagowali? - Jeśli chodzi o oficjalne stanowisko i wywiady sekretarza generalnego i selekcjonera reprezentacji Szwecji, to niezmiennie przedstawiają one stanowisko sprzed decyzji FIFA. Szwedzi uważają, że rywalizacja jest nie do końca sprawiedliwa i sportowo równa, ale w pełni akceptują sytuację. Tutaj potrafią zrozumieć, że jeśli nie ma wyjścia, to nie ma wyjścia. Trudno. Jeśli kogoś już winić, to oczywiście FIFA, a nie Polskę. Choć nie obyło się bez asekuracji w przy ewentualnym niepowodzeniu: "akceptujemy to, nawet jeśli teraz Polska ma przewagę w ewentualnym finale baraży" - wskazuje Piotrowicz.

- Jeśli chodzi o kibiców, to zdecydowanie bardziej emocjonalne reakcje widziałem po stronie polskiej. Sam fakt, że oficjalne stanowisko szwedzkiej federacji w mediach społecznościowych było w proporcjach 90-10 komentowane przez Polaków mówi samo za siebie. Wielu szwedzkich kibiców już tak bardzo ma dosyć, że opowiada się za całkowitym bojkotem mundialu - kończy nasz rozmówca.