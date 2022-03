Rosjanie zakasali rękawy. Złe wieści dla FIFA, UEFA i reprezentacji Polski

Sportowy Sąd Arbitrażowy otrzymał odwołanie złożone przez Rosyjski Związek Piłki Nożnej (FUR) przeciwko decyzjom podjętym 28 lutego przez biuro FIFA oraz Komitet Wykonawczy UEFA o zawieszeniu rosyjskich drużyn i klubów z ich rozgrywek - czytamy w wydanym komunikacie.

Co zrobi Sportowy Sąd Arbitrażowy?

Rosyjska Federacja Piłkarska prosi o anulowanie decyzji organizacji międzynarodowych i przywrócenie wszystkich rosyjskich drużyn i klubów do udziału w turniejach FIFA i UEFA. RFU złożyła też wniosek o wstrzymanie wykonania każdej zaskarżonej decyzji. Decyzja CAS ma prawdopodobnie zostać podjęta za kilka dni.

Przypomnijmy, że reprezentacja Rosji miała zagrać 24 marca w Moskwie z Polską w półfinałowym meczu barażowym o awans na mistrzostwa świata w Katarze. Zwycięzca tego pojedynku zmierzyłby się z lepszym z pary Szwecja - Czechy.

Z rozgrywek Ligi Europy został też wykluczony Spartak Moskwa, który swój dwumecz 1/8 finału Ligi Europy z RB Lipsk przegrał walkowerem. "Sport, nawet w najtrudniejszych czasach, powinien mieć na celu budowanie mostów, a nie ich palenie" - napisał w oświadczeniu Spartak Moskwa po decyzji o wykluczeniu rosyjskich klubów z rozgrywek międzynarodowych.

FIFA wprowadza zmiany w barażach o mundial. Zagrają dopiero w czerwcu

Wreszcie zapadła decyzja ws. gry reprezentacji Ukrainy w barażach do mistrzostw świata. Według informacji "The Guardian" mecz ze Szkocją zostanie przełożony. To spotkanie ma zostać rozegrane w czerwcu.