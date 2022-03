FIFA wprowadza zmiany w barażach o mundial. Zagrają dopiero w czerwcu

Wreszcie zapadła decyzja ws. gry reprezentacji Ukrainy w barażach do mistrzostw świata. Według informacji "The Guardian" mecz ze Szkocją zostanie przełożony. To spotkanie ma zostać rozegrane w czerwcu.

3 Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl