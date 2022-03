Choć niemal cały świat sportu mówi jednym głosem ws. rosyjskich reprezentacji, to FIFA wciąż kombinuje. Gianni Infantino i jego świta robią, co mogą, by definitywnie nie wykluczyć Rosji, ale PZPN mówi stanowcze: nie. W programie Sport.pl LIVE zabrał głos Jakub Kwiatkowski, menedżer reprezentacji Polski.

3 Fot. Alexander Zemlianichenko / AP Photo Otwórz galerię Na Gazeta.pl