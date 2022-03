Rosja chce zniszczyć działania Polaków. FIFA może ostatecznie okryć się hańbą [Sport.pl LIVE #16]

Czy Rosja rzeczywiście odwoła się od decyzji FIFA? Co w tej sprawie może zmienić CAS? I co w marcu czeka kadrę Czesława Michniewicza? O tym porozmawiamy w najnowszy odcinku programu Sport.pl LIVE. Gośćmi Konrada Fersztera i Dominika Wardzichowskiego będą: Jakub Kwiatkowski, rzecznik prasowy reprezentacji Polski i Jewhen Radionow, ukraiński piłkarz od lat mieszkający w Polsce. Zapraszamy do oglądania.

4 TF,AG Otwórz galerię Na Gazeta.pl