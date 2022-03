Sensacyjne powołanie do reprezentacji Polski. Michniewicz tłumaczy swój wybór

Czesław Michniewicz w poniedziałek wysłał powołania na baraże o mistrzostwa świata. Na ten moment oficjalnie nawet jeszcze nie wiemy, czy zagramy jeden czy dwa mecze. Ba, pojawiają się nawet informacje, że FIFA może przełożyć baraże na czerwiec, by... dać szanse Rosji.

REKLAMA

Zobacz wideo Czesław Michniewicz o wyborze bramkarza na baraże. "Innej odpowiedzi być nie może"

Michniewicz tłumaczy powołanie Michalaka

Michniewicz czekać nie mógł i zdecydował się na powołanie piłkarzy z zagranicznych klubów. Największą sensacją jest powołanie dla Konrada Michalaka, którego trener bardzo dobrze zna z kadry U-21. 24-letni Michalak będzie w kadrze absolutnym debiutantem, bo wcześniej nigdy nie był nawet powoływany na zgrupowanie dorosłej reprezentacji. Michniewicz wytłumaczył też swój wybór w rozmowie z Interią.

- Michalak to alternatywny skrzydłowy. Wobec kontuzji Jóźwiaka pozostają nam: Płacheta i Frankowski, bo Grosicki jest chory. I to wszyscy skrzydłowi. Michalak gra w drugiej drużynie tureckiej Super Lig, ma szansę na występy w Lidze Mistrzów. Postanowiłem dać mu szansę - powiedział Interii trener Michniewicz.

Wielki zwrot ws. barażu z Rosją?! FIFA ma haniebny plan

Konrad Michalak zabłysnął w ekstraklasie w barwach Lechii Gdańsk. Liczb wielkich nie miał, bo w 27 meczach zdobył jednego gola i zaliczył dwie asysty. Wyróżniał się jednak dużą dynamiką, co dostrzegły zagraniczne kluby, a piłkarz za 1,5 miliona euro trafił do Tereka Grozny. Przed tym sezonem za 500 tysięcy euro trafił do Konyasporu. Zagrał 28 meczów, ma 2 gole i 2 asysty.

Michniewicz zaskoczył powołaniami

Zaskoczeniem jest też powołanie 30-letniego Marcina Kamińskiego. Stoper Schalke ostatni raz grał w kadrze w 2018 roku. Z orłem na piersi wystąpił tylko siedem razy, a debiutował w 2011.

Warto wyróżnić powołanie dla Krystiana Bielika. 24-letni pomocnik Derby County w ostatnim czasie był trapiony przez kontuzje, ale jeśli zdrowie będzie mu dopisywało, to może stać się ważnym zawodnikiem kadry. Zabrakło natomiast Mateusza Klicha, który i tak pauzowałby za kartki w meczu barażowym. Nie ma też Kamila Jóźwiaka, jednego z ulubieńców Paulo Sousy, oraz Nikoli Zalewskiego, choć ostatnio zaczął grać regularnie w Romie.

Dlaczego nie ma powołania dla Klicha? - Z prostej przyczyny - pauza za żółte kartki. Rozmawiałem z Mateuszem wczoraj. Gdybyśmy mieli dwa mecze, to byłby powołany. Najpewniej rozegramy tylko jeden, więc szkoda go wyrywać z klubu, tym bardziej że od niedawna ma nowego trenera. Rozmawiałem z nim, on zdaje sobie z tego sprawę - tłumaczy Czesław Michniewicz w Interii.

Zagraniczne powołania na marcowe zgrupowanie reprezentacji Polski:

Bramkarze: Bartłomiej Drągowski, Kamil Grabara, Łukasz Skorupski, Wojciech Szczęsny.

Obrońcy: Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński, Matty Cash, Kamil Glik, Michał Helik, Marcin Kamiński, Tomasz Kędziora, Tymoteusz Puchacz, Arkadiusz Reca, Maciej Rybus.

Pomocnicy: Krystian Bielik, Przemysław Frankowski, Jacek Góralski, Grzegorz Krychowiak, Konrad Michalak, Jakub Moder, Przemysław Płacheta, Sebastian Szymański, Piotr Zieliński, Szymon Żurkowski.

Napastnicy: Adam Buksa, Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Krzysztof Piątek, Karol Świderski