Są pierwsze powołania Czesława Michniewicza! Absolutny debiutant w kadrze

Czesław Michniewicz powołał piłkarzy, choć jeszcze nie wie, na jakie spotkania. Pierwotnie Polacy mieli się zmierzyć z Rosjanami w barażach o mundial w Katarze. Jednak po inwazji wojsk Władimira Putina na Ukrainę, FIFA wykluczyła Rosjan z międzynarodowych rozgrywek. Najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada, że Polacy otrzymają wolny los i automatycznie awansują do finału barażu, gdzie czekać będzie zwycięzca starcia Czechów ze Szwedami. Sprawa nie jest jeszcze przesądzona, bo Rosja się odwołała od decyzji FIFA. Ale wróćmy do powołań.

Michniewicz stawia na debiutanta. Są przecieki ws. powołań na baraże

W kadrze znalazł się sensacyjny debiutant. To 24-letni Konrad Michalak, występujący w Konyasporze. W tym sezonie ligi tureckiej ofensywny prawoskrzydłowy strzelił gola i zanotował asystę w 25 meczach. Michniewicz zna Michalaka z reprezentacji U-21. Piłkarz ma na koncie też występy w takich klubach, jak: Achmat Grozny, Caykur Rizespor, MKE Ankaragucu, Lechia Gdańsk, Wisła Płock i Legia U-19.

Zaskoczeniem jest też powołanie 30-letniego Marcina Kamińskiego. Stoper Schalke ostatni raz grał w kadrze w 2018 roku. Z orłem na piersi wystąpił tylko siedem razy, a debiutował w 2011.

Warto wyróżnić powołanie dla Krystiana Bielika. 24-letni pomocnik Derby County w ostatnim czasie był trapiony przez kontuzje, ale jeśli zdrowie będzie mu dopisywało, to może stać się ważnym zawodnikiem kadry. Zabrakło natomiast Mateusza Klicha, który i tak pauzowałby za kartki w meczu barażowym. Nie ma też Kamila Jóźwiaka, jednego z ulubieńców Paulo Sousy, oraz Nicoli Zalewskiego, choć ostatnio zaczął grać regularnie w Romie.

Zagraniczne powołania na marcowe zgrupowanie reprezentacji Polski:

Bramkarze : Bartłomiej Drągowski, Kamil Grabara, Łukasz Skorupski, Wojciech Szczęsny.

: Bartłomiej Drągowski, Kamil Grabara, Łukasz Skorupski, Wojciech Szczęsny. Obrońcy : Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński, Matty Cash, Kamil Glik, Michał Helik, Marcin Kamiński, Tomasz Kędziora, Tymoteusz Puchacz, Arkadiusz Reca, Maciej Rybus.

: Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński, Matty Cash, Kamil Glik, Michał Helik, Marcin Kamiński, Tomasz Kędziora, Tymoteusz Puchacz, Arkadiusz Reca, Maciej Rybus. Pomocnicy : Krystian Bielik, Przemysław Frankowski, Jacek Góralski, Grzegorz Krychowiak, Konrad Michalak, Jakub Moder, Przemysław Płacheta, Sebastian Szymański, Piotr Zieliński, Szymon Żurkowski.

: Krystian Bielik, Przemysław Frankowski, Jacek Góralski, Grzegorz Krychowiak, Konrad Michalak, Jakub Moder, Przemysław Płacheta, Sebastian Szymański, Piotr Zieliński, Szymon Żurkowski. Napastnicy: Adam Buksa, Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Krzysztof Piątek, Karol Świderski

Powołania z ekstraklasy Michniewicz ogłosi w przyszłym tygodniu.

Finał baraży zaplanowano na 29 marca. Mecz ma się odbyć na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Zanim do niego dojdzie, reprezentacja Polski w planowany dzień spotkania z Rosją (24 marca), prawdopodobnie zagra mecz towarzyski. Oznacza to więc, że Czesław Michniewicz musi się przygotować do zgrupowania dokładnie tak samo, jak planowano przed eskalacją wojny.