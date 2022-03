Reprezentant Polski przekazał wiadomość do Tarasowa: Pie**** się

Trwa rosyjska inwazja na Ukrainę. W poniedziałkowy wieczór Władimir Putin oficjalnie uznał niepodległość separatystycznych republik - Donieckiej i Ługańskiej. W czwartek rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. Putin ogłosił rozpoczęcie "operacji wojskowej" i wezwał ukraińskich żołnierzy do złożenia broni. Ostrzelane zostały punkty militarne na terenie całego kraju. Pojawiają się również doniesienia o atakach na cywilów. Aktualnie toczą się ciężkie walki o ukraińskie miasta, między innymi o Kijów.

Kędziora wprost do Tarasowa: Nie wiesz, co tutaj się dzieje

W ostatnich dniach w Kijowie był reprezentant Polski Tomasz Kędziora, piłkarz tamtejszego Dynama. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej zorganizowało ewakuację Kędziory i jego rodziny z atakowanego miasta. Najpierw Kędziora wyjechał do Lwowa, a w niedzielę przekroczył granicę i znalazł się w Polsce.

Teraz Tomasz Kędziora skrytykował Dmitrija Tarasowa. Były reprezentant Rosji zapowiedział wcześniej na Instagramie, że nie będzie krytykował inwazji Rosji na Ukrainę.

- Jesteś dennym człowiekiem. Nie wiesz, co tutaj się dzieje na Ukrainie. Pie***l się!. Mam nadzieję, że przeczytasz ten post. Wszyscy ludzie, którzy wspierają rosyjskiego okupanta w wojnie, pier***cie się wszyscy - napisał Tomasz Kędziora.

Tomasz Kędziora gra w Dynamie Kijów od 2017 roku. Do klubu ze stolicy Ukrainy trafił z Lecha Poznań. W barwach ukraińskiego klubu zdobył mistrzostwo Ukrainy, dwa Puchary Ukrainy i trzy Superpuchary. Do tego obrońca występował w Lidze Mistrzów i Lidze Europy. Kontrakt piłkarza z Dynamem obowiązuje do końca czerwca 2024 roku.