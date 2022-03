Andrij Szewczenko zwrócił się do Polaków. Wspominał jedno nazwisko

Trwa rosyjska inwazja na Ukrainę. W poniedziałkowy wieczór Władimir Putin oficjalnie uznał niepodległość separatystycznych republik - Donieckiej i Ługańskiej. W czwartek rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. Putin ogłosił rozpoczęcie "operacji wojskowej" i wezwał ukraińskich żołnierzy do złożenia broni. Ostrzelane zostały punkty militarne na terenie całego kraju. Pojawiają się również doniesienia o atakach na cywilów. Aktualnie toczą się ciężkie walki o ukraińskie miasta, między innymi o Kijów.

REKLAMA

Najnowsze informacje ws. rosyjskiej inwazji na Ukrainę >>

Zobacz wideo Smuda podsunął pomysł Peszcze. A ten już działa. Zebrał kapitalną ekipę

"Powstrzymajcie tego skur***yna Putina". Andrij Woronin rzuca pracę w Rosji

Szewczenko: Szczególnie chciałbym podziękować Polakom

Polacy bardzo wspierają Ukrainę i okazują jej pomoc, obdarowując różnego rodzaju rzeczami. Właśnie za taką postawę podziękował Andrij Szewczenko, były znakomity napastnik AC Milan i reprezentacji Ukrainy.

- Nawet nie wiesz jak dobrze czuć wsparcie przyjaciół z Europy. Szczególnie chciałbym podziękować Polakom, którzy pokazali, że jesteśmy prawdziwymi braćmi. Mimo trudnej historii jesteśmy blisko siebie. Nie pozwoliliście sąsiadowi zostać w tej trudnej chwili. Chciałbym podziękować zwykłym Polakom, waszemu rządowi i prezesowi Cezaremu Kuleszy. Robi wielką robotę. Znamy się od dawna, wielokrotnie rozmawialiśmy i wiedziałem, że nas nie zawiedzie. Tak samo jak Polacy. Proszę przekazać jeszcze raz moje podziękowania! - powiedział Szewczenko w rozmowie z "Interią".

Przypomnijmy, że Szewczenko kilka tygodni temu rozmawiał z Cezarym Kuleszą w sprawie objęcia roli trenera reprezentacji Polski. Szewczenko bardzo imponował Kuleszy.

"To trener, który osiągnął sukces z reprezentacją Ukrainy, jest ambitny i dodatkowo ma autorytet wśród zawodników. Dodatkowo podobała mi się gra reprezentacji na Euro 2020, dlatego poważnie go rozważałem na to stanowisko. Ale nie ma już sensu tego rozgrzebywać, życzę mu powodzenia" - mówił prezes PZPN.

Sensacyjny zwrot w transferze Roberta Lewandowskiego? O tym kierunku nikt nigdy nie mówił