Rebrow dziękuje Polakom. Zwłaszcza dwóm: Jego postawa powinna być wzorem

To już niemal tydzień, odkąd Rosjanie przeprowadzają inwazję na kolejne obszary Ukrainy. Wojsko Władimira Putina coraz częściej atakuje rakietami dzielnice mieszkalne. Ukraińcy dzielnie się bronią, jednak i tak rośnie liczba ofiar wśród cywili. - Jestem załamany tym, co Rosjanie wyrabiają w moim kraju, ale z drugiej strony jestem przepełniony dumą z tego, jak Ukraińcy się bronią. Świat patrzy i widzi to wszystko. Ja jestem w Dubaju, tu mam pracę, ale naprawdę ciężko się na tym teraz skupić. Myślami jestem przede wszystkim na Ukrainie. Natomiast skoro mam okazję, to bardzo, bardzo chciałbym podziękować Polsce za to, co dla nas robicie - na łamach sportowefakty.wp.pl mówi Serhij Rebrow.

Polski społeczeństwo masowo angażuje się w pomoc humanitarną, ale doceniane są także gesty polityków czy federacji piłkarskiej. Andrzej Duda otrzymał podziękowania od prezydenta Wołodymyra Zełenskiego za jego zaangażowanie w sprawie.

- Chciałbym podziękować przede wszystkim dwóm Polakom, przede wszystkim prezydentowi waszego kraju. Naprawdę, wielki szacunek za to, jak się zachowuje. Naprawdę, wielki szacunek za to. Jego postawa powinna być wzorem dla innych państw. Tak jak postawa Polaków. Czechy, Słowacja… Te kraje powinny wziąć z Polski przykład. Polski prezydent pokazał, jak trzeba działać w chwili próby - mówi Rebrow.

Ukrainiec docenia także postawę Roberta Lewandowskiego. - Wykonał wspaniały gest, gdy założył opaskę w barwach Ukrainy na ostatni mecz Bayernu [z Eintrachtem Frankfurt]. Lewandowski jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie, jest idolem dla milionów ludzi. Jego piękne zachowanie, jednoznaczna deklaracja, że jest po naszej stronie. To ma olbrzymie znaczenie dla Ukrainy. Ukraińcy nigdy tego nie zapomną - kończy Rebrow.

Rebrow, czyli legenda ukraińskiego futbolu

Serhij Rebrow to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci w historii ukraińskiej piłki. Były napastnik grał m.in. w Dynamie Kijów, Tottenhamie czy West Hamie United. Rebrow jest 75-krotnym reprezentantem Ukrainy, dla której strzelił 15 goli. Obecnie pracuje w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w klubie Al-Ain.