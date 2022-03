200 tysięcy złotych od Arkadiusza Milika. "Dołączmy wszyscy"

Od czwartku, 17 lutego po ponownym ataku Rosji trwa wojna na Ukrainie. Ciągłe ataki wojsk rosyjskich sprawiają, że niesie ona za sobą coraz więcej strat. Niestety także wśród ludności cywilnej. Wielu obywateli Ukrainy - szczególnie kobiety z dziećmi - zdecydowało się na ucieczkę z kraju pochłoniętego walkami zbrojnymi. W sieci powstało wiele zbiórek, które mają pomóc Ukraińcom na początku nowego życia. Arkadiusz Milik zdecydował się wesprzeć jedną z takich inicjatyw.

Zobacz wideo Reprezentacja Polski nie zagra baraży z Rosją [Twitter]

"Uważam, że to niemożliwe w pełni cieszyć się swoimi urodzinami, w tak trudnych chwilach. Jednakże chciałbym podziękować wszystkim za miłe słowa. Najlepsze, co mogę dzisiaj zrobić, to wesprzeć Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce. Dołączmy wszyscy i pomóżmy tym, którzy są w ogromnej potrzebie" - napisał Arkadiusz Milik w mediach społecznościowych dodając zdjęcie z potwierdzeniem wpłaty 200 tysięcy złotych.

Arkadiusz Milik pomaga dzieciom z Ukrainy. W zbiórce Zebrano blisko 2 mln złotych

Celem zbiórki, na którą przeznaczył pieniądze piłkarz Olympique Marsylia, jest wsparcie dla opuszczonych dzieci i rodzin zastępczych w Ukrainie. Pomogło już ponad 19 tys. osób, a obecna zebrana kwota wynosi blisko 2 mln złotych. Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce informuje, że "w Ukrainie wychowuje się 64 tys. dzieci. Szacowaliśmy, że 16 tys. z nich będzie potrzebowało pilnej pomocy. Jest również 98 tys. dzieci pod opieką pieczy instytucjonalnej, tj. w domach dziecka, obecnych na całym terenie Ukrainy".

Wychowawcy opuścili dzieci, bo walczą na froncie lub ewakuowali się ze swoimi rodzinami. Oprócz przekazania środków można też zostać wolontariuszem, który pomoże w pomocy potrzebującym dzieciom.

Co z meczem Polaków w barażach MŚ? Scenariuszy jest kilka

Sytuacja na Ukrainie jest coraz bardziej napięta. Dotyka ona również sportowców, którzy postanowili reagować i sprzeciwiać się agresji ze strony Rosji. Dlatego PZPN wraz z kadrowiczami jako pierwsi uznali, że nie zagrają z reprezentacją Rosji w meczach barażowych do MŚ 2022. Za biało-czerwonymi poszły też inne krajowe związki piłkarskie - w tym m.in. Anglia, Szwecja, Szkocja, Dania czy Norwegia - co zmusiło do działania UEFA i FIFA. Europejska i światowa federacja zawiesiła rosyjskie kluby i drużynę narodową z międzynarodowych rozgrywek.