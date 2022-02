Co z meczem Polaków w barażach MŚ. Scenariuszy jest kilka

24 marca reprezentacja Polski miała zagrać w Moskwie z Rosją. Po decyzji FIFA i UEFA, które zawiesiły rosyjskie zespoły w rozgrywkach międzynarodowych, wiadomo, że ten mecz na pewno się nie odbędzie.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja Polski nie zagra baraży z Rosją [Twitter]

Potencjalnych scenariuszy na to, co dalej, jest wiele. Chociaż Rob Harris z agencji prasowej AP poinformował, że zawieszenie rosyjskich drużyn oznacza automatyczny awans Polski do finału i od razu mecz ze zwycięzcą pary Szwecja - Czechy, to ten scenariusz wydaje się najmniej prawdopodobny.

Co czeka Polaków zamiast meczu z Rosją?

Tak przynajmniej twierdzi większość zagranicznych mediów. Mało prawdopodobny jest też scenariusz, że Polska, Czechy i Szwecja zagrają trzydrużynowy turniej o awans na mundial. Do takiej możliwości na Twitterze odniósł się rzecznik prasowy PZPN - Jakub Kwiatkowski - który zwrócił uwagę na fakt, że do rozegrania takiego turnieju potrzebne byłyby trzy marcowe terminu na mecze reprezentacji, a dostępne są tylko dwa.

Na teraz najbardziej prawdopodobne wydaje się, że zespół Czesława Michniewicza zagra najpierw albo ze Słowacją, albo z Węgrami. Pierwsza z reprezentacji zajęła 3. miejsce w swojej grupie eliminacyjnej, tuż za plecami zawieszonych Rosjan. Węgrzy, choć zajęli dopiero 4. miejsce w grupie za Anglią, Polską i Albanią, mogą mieć szansę dzięki postawie w Lidze Narodów sezonu 2020/21.

Najnowsze informacje ws. rosyjskiej inwazji na Ukrainę

Węgrzy wygrali grupę w Dywizji B, wyprzedzając Rosję, Serbię i Turcję. Ich bilans nie był jednak wystarczająco dobry, by dzięki temu awansować do baraży mundialu. Wśród drużyn, które też wygrały grupę Ligi Narodów, a nie załapały się na MŚ przez eliminacje, lepsze były Czechy i Austria. Węgrzy byli trzeci w kolejności i być może teraz - dzięki zawieszeniu Rosjan - dostaną drugą szansę.

Pierwszy kraj spoza Europy odrzuca możliwość gry z Rosją. "Nie zhańbimy Ukrainy"

Decydujący mecz o awans na MŚ zostanie rozegrany 29 marca.