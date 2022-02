Oficjalnie. FIFA i UEFA zawieszają Rosję. Gazprom też znika z pucharów

Jeszcze w niedzielę FIFA poinformowała o nałożeniu sankcji na Rosję. Nie było w nich jednak tej najważniejszej i najbardziej wyczekiwanej przez świat: wyrzucenia rosyjskich drużyn z rozgrywek międzynarodowych. Była za to informacja o zmianie nazwy zespołu i braku możliwości występowania pod własną flagą i hymnem. Rosjanie mieli też rozgrywać mecze domowe na neutralnym terenie bez udziału publiczności.

Zobacz wideo Reprezentacja Polski nie zagra baraży z Rosją [Twitter]

Decyzja FIFA spotkała się z potężną krytyką. Już w poniedziałek po południu agencja Reutera przekazała, że tego samego dnia światowa federacja wyda kolejne oświadczenie, w którym poinformuje o kolejnych sankcjach.

Rosja zawieszona przez FIFA i UEFA!

I tak się właśnie stało. Dokładnie o 18:30 FIFA przekazała, że wraz z UEFA zawiesza rosyjskie drużyny w międzynarodowych rozgrywkach. Oznacza to, że mecz Rosja - Polska w barażu o awans na mistrzostwa świata nie dojdzie do skutku! Na razie nie wiadomo, czy Polacy od razu awansują do finału, w którym zagrają ze zwycięzcą pary Szwecja - Czechy, czy FIFA przydzieli jej innego rywala w miejsce Rosjan.

Najnowsze informacje ws. rosyjskiej inwazji na Ukrainę

"Świat futbolu w pełni solidaryzuje się z pokrzywdzonymi na Ukrainie. Prezydenci obu federacji mają nadzieję, że sytuacja na Ukrainie szybko się zmieni, by futbol znów mógł być nośnikiem jedności i pokoju między ludźmi" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu na stronie FIFA.

Decyzja, którą wprowadziła też UEFA, dotknie m.in. Spartaka Moskwa. Zespół, który grał z Legią Warszawa w Lidze Europy, awansował do 1/8 finału, gdzie miał grać z RB Lipsk. Nie wiadomo też, co spotka rosyjskie piłkarski, które w lipcu miały grać na mistrzostwach Europy w Anglii.

Co ciekawe, UEFA podjęła też decyzję o zerwaniu wieloletniej współpracy z Gazpromem. Rosyjski gigant był sponsorem rozgrywek FIFA i UEFA z mistrzostwami świata i Ligą Mistrzów włącznie. Decyzja UEFA wchodzi w życie od razu i dotyczy wszystkich jej turniejów.

"Nie chcemy rosyjskich oficerów na naszych trasach". A FIS gorszy niż FIFA. "Słaby i tchórzliwy"

To kolejna decyzja uderzająca w rosyjski sport w poniedziałek. Tego dnia MKOl wykluczył też sportowców z Rosji i Białorusi ze swoich szeregów, FIVB odebrała Rosjanom mistrzostwa świata w siatkówce, a koszykarskie kluby z tego kraju zostały zawieszone w rozgrywkach międzynarodowych.