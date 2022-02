Mamy to! Jeszcze nieoficjalnie! FIFA wyrzuca Rosję z piłki nożnej

Jeszcze w niedzielę FIFA wydała oświadczenie, w którym przekazała sankcje, jakie nałożyła na Rosję. Zabrakło w nim najważniejszego - wykluczenia jej drużyn z rozgrywek międzynarodowych. Było za to o zmianie nazwy, meczach domowych rozgrywanych na neutralnym terenie i zakazie używania hymnu oraz flagi narodowej.

Niedzielna decyzja federacji spotkała się z potężną krytyką. Wiele wskazuje jednak na to, że działacze FIFA zdecydowali się na refleksję. Lepiej późno niż wcale.

W poniedziałek po południu agencja Reutera poinformowała, że jeszcze tego dnia FIFA poinformuje o wykluczeniu wszystkich rosyjskich drużyn z rozgrywek międzynarodowych. Decyzja utrzymana będzie w mocy do momentu radykalnej zmiany sytuacji na Ukrainie, którą Rosja zaatakowała w zeszłym tygodniu.

Rosja wykluczona ze struktur FIFA!

Oznacza to, że mecz barażowy o awans na mistrzostwa świata Rosja - Polska nie dojdzie do skutku! Nasza drużyna, tak samo jak biorące udział w barażach Szwecja i Czechy oraz kilka innych reprezentacji, zapowiedziały wcześniej, że z Rosją nie zagrają niezależnie od miejsca meczu oraz innych czynników.

Taką samą decyzję jak FIFA ma też podjąć UEFA, co dotknie np. Spartaka Moskwa, który awansował do 1/8 finału Ligi Europy. Zespół, który w fazie grupowej grał m.in. z Legią Warszawa, miał teraz rywalizować z RB Lipsk, ale i ten mecz nie dojdzie do skutku. Pod znakiem zapytania stanął też udział kobiecej reprezentacji Rosji w mistrzostwach europy, które w lipcu odbędą się w Anglii.

Nie jest wykluczone, że radykalna zmiana decyzji w FIFA spowodowana jest decyzją, jaką podjął MKOl. Ten do odwołania wykluczył sportowców z Rosji i Białorusi ze swoich struktur i zalecił światowym federacjom dokonanie tego samego.

Mecz Rosja - Polska w barażach do MŚ miał się odbyć 24 marca.