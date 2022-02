Kulesza działa ws. skandalicznej decyzji FIFA. "Zjednoczeni będziemy silni"

Inwazja rosyjskich wojsk na Ukrainę odbija się także na świat sportu. Polska, ale także Szwecja oraz Czechy zgodnie zbojkotowały mecze z Rosją w barażach do mistrzostw świata, które zostaną rozegrane w Katarze pod koniec 2022 roku. UEFA już zabrała Sankt Petersburgowi finał Ligi Mistrzów i przeniosła imprezę do Paryża, a to nie koniec sankcji na Rosję. Jaka była reakcja FIFA? Skandaliczna.

Skandaliczna decyzja FIFA. Polska ma grać z Rosjanami!

FIFA opublikowała komunikat na swojej stronie internetowej, z którego wynika, że przynajmniej na razie, Rosja nie zostanie wykluczona z rozgrywek. Jej kluby oraz reprezentacja swoje mecze domowe grać będą na neutralnych terytoriach bez udziału kibiców. Co więcej, reprezentacja tego kraju nie będzie grała pod nazwą "Rosja" tylko "Rosyjski Związek Piłkarski". Rosjanie nie będą mogli też używać swojej flagi oraz hymnu. FIFA nie określiła swojej decyzji ostateczną, więc jeszcze istnieje możliwość wykluczenia Rosji z rozgrywek międzynarodowych.

Cezary Kulesza reaguje. Ani kroku wstecz

Na decyzję piłkarskiej centrali zareagował już Cezary Kulesza. Prezes PZPN oświadczył, że jest to "gra pozorów", a związek trwa na swoim stanowisku. Polska nie zagra z Rosją, niezależnie od tego, jak nazywać się będzie rosyjska drużyna i pod jaką flagą wystąpi. Podobnie jak wcześniej, Kulesza nie poprzestał jedynie na słowach oburzenia. Na Twitterze poinformował, że podjął działania, które mają wywrzeć większą presję na FIFA.

"W związku ze skandaliczną decyzją FIFA, PZPN wysłał dziś pismo do wszystkich piłkarskich federacji w Europie. Przedstawiliśmy w nim nasze stanowisko i zachęciliśmy, aby stanęli u naszego boku. Bo tylko zjednoczeni będziemy silni. Żadnej pobłażliwości dla rosyjskiej agresji na Ukrainę!" – napisał prezes PZPN.

Przypomnijmy, że do bojkotu meczu barażowego dołączyli również Szwedzi i Czesi. Jedna z reprezentacji tych krajów miała zmierzyć się z Rosją w przypadku, gdyby Rosjanie wyeliminowali polską kadrę. Inne związki piłkarskie też poinformowały o tym, że nie będą grać z reprezentacją agresora. Taki komunikat wystosowali Anglicy. Natomiast Francuzi nawołują do wyrzucenia Rosji z mundialu.

