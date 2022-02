"Już było szambo po brodę, a ktoś zaproponował przysiad". To o FIFA, po jej haniebnej decyzji

W niedzielę FIFA pokazała, że za nic ma ginących na Ukrainie ludzi. Światowa federacja nałożyła na Rosję sankcje, które nie wykluczają tego kraju z jej struktur. FIFA zdecydowała, że Rosjanie nie mogą grać meczów we własnym kraju, nie mogą używać nazwy "Rosja", własnej flagi oraz hymnu.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja Polski nie zagra baraży z Rosją [Twitter]

Światowa federacja chce, by mecz Rosja - Polska w barażach o mistrzostwa świata doszedł do skutku, mimo że na Ukrainie prowadzone są działania wojenne. FIFA za nic miała też oświadczenia Polski, Szwecji i Czech, które zapowiedziały, że nie zagrają z Rosjanami niezależnie od miejsca wydarzenia.

Potężna krytyka decyzji FIFA

Decyzja FIFA spotkała się z potężną krytyką. "FIFA na razie z propozycją, do której pasuje klasyk profesora Nałęcza: już było szambo po brodę, a ktoś zaproponował przysiady" - napisał Paweł Wilkowicz, szef Viaplay.

"Wychodzi na to, że łysy z FIFA za kasę zjadłby własne (a może i cudze) gówno. W porównaniu do niego Blatter i Platini to cienkie "korupcyjne" Bolki. Aż dziwne, że nie nakazali grać w Moskwie, bez Polskiej Flagi i bez Polskich Kibiców mecz: rosja - Polska Drużyna Piłkarska" - napisał prowadzący statystyki piłkarskie Wojciech Frączek.

"FIFA, idi na ch**. Skandaliczna, mała, miałka reakcja Infantino i jego skorumpowanych kolesi kompromitująca do reszty, tę i tak skompromitowaną organizację" - to opinia Piotra Żelaznego z magazynu "Kopalnia".

"Zwracam się do Was z olbrzymią prośbą. Jest pytanie. Czy po propozycjach, by Rosja grała jako Rosyjska Federacja Piłkarska, FIFA powinna zostać dyscyplinarnie rozwiązana?" - pyta szef sportowej redakcji Canal+ - Michał Kołodziejczyk - który w ankiecie zaproponował dwie twierdzące odpowiedzi.

"W kolejnym kompromitującym oświadczeniu FIFA brakuje mi jedynie stwierdzenia 'będziemy nadal monitorować sytuację'. Mam wrażenie, że oprócz wyłącznych telewizorów i mediów społecznościowych ludzie z FIFA wyłączyli empatię, przyzwoitość i rozsądek" - napisał Jacek Kurowski z TVP.

"Decyzja FIFA w obliczu spadających na ukraińskie miasta pocisków, mordowania niewinnych ludzi i humanitarnej katastrofy powinna teraz wywołać masowy sprzeciw wszystkich krajowych federacji. Decyzja jest tak obrzydliwa, że aż trudno znaleźć odpowiednie słowa. Skundlenie totalne" - napisał Paweł Kapusta z portalu Sportowefakty.wp.pl.

"Łysy z UEFA skompromitował się bardziej niż którykolwiek z jego poprzedników, a konkurencja była mocna. Należałoby zacząć go traktować jak pomagiera Putina, czyli z należytym obrzydzeniem. Śliski ch**, nosi się jak monarcha, a tak naprawdę nie powinno się go nigdzie podejmować" - to cytat z Krzysztofa Stanowskiego z Weszlo.com i Kanału Sportowego.

"Uważam, że Gianniego Infantino należy obłożyć takimi samymi sankcjami jak ludzi z Kremla. Zakaz wstępu do cywilizowanego świata" i "To jest po prostu skandal zaproponować cywilizowanym ludziom coś takiego" - napisał Radosław Nawrot z portalu Interia.pl.

"Niech sobie Rosja jedzie na ten mundial. Razem z tymi działaczami FIFA. Do piekła" - napisał Szymon Jadczak z "Wirtualnej Polski".