Prezes PZPN odpowiada FIFA. Stanowczo i jednoznacznie

Inwazja rosyjskich wojsk na Ukrainę odbija się także na świat sportu. Polska, ale także Szwecja oraz Czechy zgodnie zbojkotowały mecze z Rosją w barażach do mistrzostw świata, które zostaną rozegrane w Katarze pod koniec 2022 roku. UEFA już zabrała Sankt Petersburgowi finał Ligi Mistrzów i przeniosła imprezę do Paryża, a to nie koniec sankcji na Rosję. Jaka była reakcja FIFA? Skandaliczna.

Cezary Kulesza zniesmaczony decyzją FIFA. "Nie do zaakceptowania"

Cezary Kulesza odniósł się na Twitterze do decyzji FIFA dot. występów Rosji w rozgrywkach międzynarodowych. "Dzisiejsza decyzja FIFA jest dla nas nie do zaakceptowania. W sytuacji wojny na Ukrainie nie interesuje nas gra pozorów. Nasze stanowisko pozostaje bez zmian: reprezentacja Polski NIE ZAGRA z Rosją w meczu barażowym, niezależnie od nazwy rosyjskiej drużyny" - napisał prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

FIFA opublikowała komunikat na swojej stronie internetowej, z którego wynika, że przynajmniej na razie, Rosja nie zostanie wykluczona z rozgrywek. Jej kluby oraz reprezentacja swoje mecze domowe grać będą na neutralnych terytoriach bez udziału kibiców. Co więcej, reprezentacja tego kraju nie będzie grała pod nazwą "Rosja" tylko "Rosyjski Związek Piłkarski". Rosjanie nie będą mogli też używać swojej flagi oraz hymnu. FIFA nie określiła swojej decyzji ostateczną, więc jeszcze istnieje możliwość wykluczenia Rosji z rozgrywek międzynarodowych.

Polska, Szwecja i Czechy to nie są jedyne kraje, które bojkotują mecze z Rosją. Do tego grona dołączyła Anglia oraz Francja, natomiast na ten moment Francuzi nie wydali oficjalnego komunikatu. "The Spectator Index" informował, że Francja domaga się wyrzucenia Rosji z baraży o awans na mistrzostwa świata w Katarze. - Świat sportu, a w szczególności futbolu nie może w tym momencie pozostać neutralny - powiedział Noel Le Graet, prezes tamtejszej federacji.