Skandaliczna decyzja FIFA. Polska ma grać z Rosjanami!

Polska, Szwecja i Czechy zadeklarowały, że nie zagrają z Rosją w meczu barażowym o awans na mistrzostwa świata. Wszystko przez rosyjski atak na Ukrainę i działania wojenne, jakie prowadzone są w tym kraju.

W piątek UEFA poinformowała o zmianie organizatora finału Ligi Mistrzów. Ten miał się odbyć w Sankt Petersburgu, jednak zostanie rozegrany w Paryżu. Decyzją UEFA rosyjskie i ukraińskie kluby oraz reprezentacje swoje mecze w rozgrywkach międzynarodowych grać będą na neutralnych terenach.

Najnowsze informacje ws. rosyjskiej inwazji na Ukrainę

Decyzja ta nie dotyczy jednak meczu Rosja - Polska w barażu o awans na MŚ. Tę musi podjąć FIFA, bo to ona jest organizatorem eliminacji. Według informacji "The New York Times" w niedzielę doszło do nadzwyczajnego spotkania, w którego trakcie uzgodniono sankcje, jakie zostaną nałożone na Rosję.

FIFA podjęła decyzję ws. Rosji

Niedługo później FIFA podała oficjalną decyzję. Przynajmniej na razie Rosja nie została wykluczona z rozgrywek. Jej kluby oraz reprezentacja swoje mecze domowe grać będą na neutralnych terytoriach bez udziału kibiców.

Co więcej, reprezentacja tego kraju nie będzie grała pod nazwą "Rosja" tylko "Rosyjski Związek Piłkarski". Rosjanie nie będą mogli też używać swojej flagi oraz hymnu.

"The New York Times" poinformował, że decyzja FIFA nie jest ostateczna. Według informacji dziennika Rosja zostanie wykluczona z rozgrywek, jeśli napaść na Ukrainę nie zostanie zatrzymana. Wpływ na decyzję FIFA mogą mieć też Polska, Szwecja oraz Czechy, które wywierają presję na federację, by wykluczyć Rosję, z którą te reprezentacje na pewno nie zagrają.

We wtorek z szefem FIFA - Giannim Infantino - spotkają się minister sportu Kamil Bortniczuk oraz prezes PZPN - Cezary Kulesza. - Chcemy wykluczenia Rosji z rozgrywek prowadzonych przez FIFA, czyli m.in. meczów barażowych do mundialu w Katarze. Rosjanie powinni być wykluczeni z wszelakiego współzawodnictwa sportowego. Nie chodzi nam o to, żeby ułatwić sobie drogę do mistrzostw świata. FIFA mogłaby przecież wskazać innego rywala dla Polski. Jesteśmy gotowi na to, by pojawiła się w miejsce Rosji inna reprezentacja, np. kolejna z grupy, w której Rosja występowała - powiedział Bortniczuk w rozmowie z TVP Sport.

Mecz Rosja - Polska ma się obyć 24 marca.