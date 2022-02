Reprezentant Polski wrócił z oblężonego Kijowa. "Nasze serca zostały na Ukrainie"

Kijów, będący stolicą Ukrainy, jest jednym z najbardziej obleganych celów wojsk rosyjskich. Inne kraje nakładają sankcje na agresora, próbując go zmusić do zaprzestania napaści. Dotyczy to również świata sportu. Coraz więcej drużyn i sportowców nie chce grać ani rywalizować z Rosjanami i Białorusinami. W Kijowie w ostatnich dniach znajdował się Tomasz Kędziora, piłkarz tamtejszego Dynama.

Tomasz Kędziora opuścił Ukrainę i bezpiecznie dotarł do Polski

Oficjalny profil "Łączy nas piłka" opublikował na Twitterze zdjęcie, które bardzo ucieszyło polskich kibiców. "Tomek Kędziora jest już w Polsce" - przekazał oficjalny profil federacji. W niedzielę Interia informowała, że proces ewakuacyjny reprezentanta Polski i jego rodziny ruszył w sobotę. W pomoc Kędziorze zaangażował się Polski Związek Piłki Nożnej, przedstawiciele rządu, ale też Konsulat Generalny RP we Lwowie za sprawą Rafała Kocota.

"Wraz z bliskimi jesteśmy już bezpieczni w Polsce. Nasze serca zostały jednak ze wszystkimi na Ukrainie. Wielki szacunek dla ludzi, którzy tak zaciekle walczą o wolność swojego państwa" - napisał Kędziora na Instagramie.

"Źródła podają, że Kędziora wyjechał w sobotę z Kijowa do Lwowa, a stamtąd ma wyruszyć na granicę polsko-ukraińską i dostać się do kraju. Problemem okazał się olbrzymi korek, który ma mierzyć ponad 40 kilometrów długości" - czytamy w artykule. W piątek Mateusz Borek jeszcze uspokajał polskich kibiców ws. Kędziory. - Kędziora jest w bazie treningowej Dynama, bezpieczny, także taka jest najświeższa informacja dotycząca reprezentanta Polski - powiedział dziennikarz na antenie Kanału Sportowego.

Tomasz Kędziora gra w Dynamie Kijów od 2017 roku. Do klubu ze stolicy Ukrainy trafił z Lecha Poznań. W barwach ukraińskiego klubu zdobył mistrzostwo Ukrainy, dwa Puchary Ukrainy i trzy Superpuchary. Do tego obrońca występował w Lidze Mistrzów i Lidze Europy. Kontrakt piłkarza z Dynamem obowiązuje do końca czerwca 2024 roku.