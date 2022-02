Kulisy decyzji PZPN ws. barażu z Rosją. "Rozmawiali Lewandowski i Glik"

"Koniec ze słowami, czas na czyny! W związku z eskalacją agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, reprezentacja Polski nie zamierza rozegrać barażowego meczu z rep. Rosji. To jedyna słuszna decyzja. Prowadzimy rozmowy z federacjami Szwecji i Czech, aby przedstawić FIFA wspólne stanowiska" - napisał na Twitterze Cezary Kulesza, prezes PZPN.

Nie zagramy barażu z Rosją! Jasna postawa PZPN: Czas na czyny!

Lewandowski i Glik nie chcą grać z Rosją

Wszystko jest zatem jasne. Polacy nie rozegrają meczu barażowego z Rosją o awans na mistrzostwa świata w Katarze. Wszystko wskazuje na to, że nie jest to jedynie odgórna decyzja prezesa związku. Jak poinformował na Twitterze Krzysztof Stanowski, grać nie chcą również liderzy naszej kadry - Robert Lewandowski i Kamil Glik.

"Wczoraj wieczorem rozmawiali ze sobą Robert Lewandowski i Kamil Glik. Wspólnie ustalili, że przekażą reszcie drużyny, że nie mają zamiaru rozegrać meczu z Rosją" – napisał na Twitterze dziennikarz.

Przypomnijmy, że pierwszym z reprezentantów Polski, który zdecydował się na wsparcie Ukrainy, walczącej z agresją Rosji był Kamil Glik. Obrońca Benevento w czwartkowy poranek zamieścił na Twitterze grafikę przedstawiającą dłoń w barwach ukraińskiej flagi z napisem "Módlmy się za Ukrainę". 34-latek dodał również we wpisie ikony dwóch serc w kolorze niebieskim i żółtym.

W piątek wieczorem głos zabrał także Robert Lewandowski, kapitan reprezentacji Polski. - Wszystko co piękne w sporcie jest sprzeczne z tym co niesie ze sobą wojna. Dla wszystkich ludzi, którzy cenią wolność i pokój to czas solidarności z ofiarami militarnej agresji na Ukrainę. Jako Kapitan Reprezentacji będę rozmawiał z kolegami z Drużyny w sprawie meczu z Rosją, żeby wypracować wspólne stanowisko w tej sprawie i jak najszybciej przedstawić je prezesowi PZPN - napisał w oświadczeniu, opublikowanym w mediach społecznościowych.