Mateusz Klich solidaryzuje się z Ukrainą w walce z agresorami z Rosji

Zapoczątkowana w czwartkowy poranek agresja ze strony Rosji na Ukrainę wywołała olbrzymie poruszenie na całym świecie. Głosy sprzeciwu wobec terroru płyną również ze strony przedstawicieli świata sportu, w tym również piłkarzy. Do tego grona dołączają również reprezentanci Polski.

Polscy piłkarze solidaryzują się z Ukrainą

Pierwszym z reprezentantów Polski, który zdecydował się na wsparcie Ukrainy, walczącej z agresją Rosji był Kamil Glik. Obrońca Benevento w czwartkowy poranek zamieścił na Twitterze grafikę przedstawiającą dłoń w barwach ukraińskiej flagi z napisem "Módlmy się za Ukrainę". 34-latek dodał również we wpisie ikony dwóch serc w kolorze niebieskim i żółtym.

W piątkowy wieczór oświadczenie opublikował również Robert Lewandowski. "Wszystko co piękne w sporcie jest sprzeczne z tym co niesie ze sobą wojna. Dla wszystkich ludzi, którzy cenią wolność i pokój to czas solidarności z ofiarami militarnej agresji na Ukrainę. Jako Kapitan Reprezentacji będę rozmawiał z kolegami z Drużyny w sprawie meczu z Rosją, żeby wypracować wspólne stanowisko w tej sprawie i jak najszybciej przedstawić je prezesowi PZPN" - napisał.

Mateusz Klich również włączył się do pomocy

Krótki przekaz w sprawie wydarzeń w ukraińskie przedstawili również Kamil Grosicki czy Piotr Zieliński, który wypowiedział się na ten temat przed kamerami po meczu z FC Barceloną. Swoją pomoc zaoferował również Mateusz Klich, który, korzystając ze swoich zasięgów w social mediach, opublikował posty informujące o sposobach pomocy poszkodowanym.

Zawodnik Leeds United najpierw udostępnił przemowę prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Następnie zamieścił informacje na temat listy organizacji, które zbierają fundusze na rzecz poszkodowanych, a także dane kontaktowe Polaków, którzy zaproponowali możliwość zorganizowania darmowego transportu spod granicy.