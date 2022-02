Oficjalne oświadczenie PZPN ws. wyjazdu do Rosji. Zastanawia wersja dla FIFA

Federacje piłkarskie Polski, Szwecji i Czech nie zamierzają jechać do Rosji na baraże o mistrzostwa świata w Katarze. Federacje wysłały do FIFA oświadczenie, w którym "kategorycznie potępiają agresję Rosji na Ukrainę i wyrażają zdecydowane stanowisko, że zaplanowane na 24 i 29 marca br. mecze barażowe do mistrzostw świata w Katarze nie powinny odbyć się na terenie Federacji Rosyjskiej".

