Brzęczek jednoznacznie o meczu Rosja - Polska. "Nie spodziewam się"

- Do meczu pozostał jeszcze miesiąc, ale z perspektywy ludzi, którzy są sąsiadami zaatakowanego kraju, inne sprawy są teraz istotniejsze. Musimy sobie zdawać sprawę z zagrożenia - powiedział na konferencji prasowej Jerzy Brzęczek, były selekcjoner reprezentacji Polski. 24 marca biało-czerwoni mają zagrać z Rosją w półfinale baraży do mistrzostw świata w Katarze. Spotkanie ma się odbyć w Moskwie.

Brzęczek nie uspokaja. "Nie spodziewam się, żeby ten mecz został odwołany czy gdzieś przeniesiony"

Atak Rosji na Ukrainę sprawił, że zwątpiono w słuszność realizacji tego planu. Czy możliwa jest zmiana miejsca? Odpowiedź Jerzego Brzęczka nie jest zbyt budująca. - Jeśli chodzi o mecz z Rosją, to nie jest chyba jeszcze moment, żeby dyskutować, czy już podejmować decyzję o tym, czy mamy lecieć do Moskwy, czy nie. Są organizacje, które powinny zająć się rozwiązaniem tej sprawy w sposób globalny. Jeśli mam być jednak szczery, to patrząc, jak to wszystko funkcjonuje, nie oczekuję, nie spodziewam się, żeby ten mecz został odwołany czy gdzieś przeniesiony - powiedział trener Wisły Kraków.

Zupełnie inaczej patrzy na to prezes PZPN, Cezary Kulesza. "Nie zamierzamy grać w piłkę w Moskwie! Liczyliśmy, że na Ukrainie wojny nie będzie, ale atak Rosji nie pozostawił złudzeń" - czytamy na Twitterze. PZPN wraz ze związkami z Czech i Szwecji wydały wspólne oświadczenie w tej sprawie. Wspólne stanowisko wynika z planu światowej federacji na baraże. Pierwszy w Moskwie mają zagrać Polacy, a w przypadku awansu Rosjan, także zwycięzca meczu Szwecja - Czechy (29 marca).