Sprawdziliśmy, co czeka Polskę, jeśli Rosja zostanie wykluczona z baraży o mundial

To wciąż scenariusz hipotetyczny, ale co jeśli FIFA jednak wykluczy Rosję z eliminacji mistrzostw świata w związku z jej agresją na Ukrainę? Polska zmierzy się z innym zespołem, czy awansuje bezpośrednio do finałów baraży? - FIFA przyznała sobie pełną swobodę w sytuacji, gdy zespół się wycofuje lub zostaje wykluczony - mówi Sport.pl dr Mateusz Stankiewicz, prawnik.

