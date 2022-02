Minister sportu króciutko skomentował stanowisko Szwecji ws. meczu z Rosją

Mecz barażowy o awans na MŚ 2022 w Katarze pomiędzy Rosją a Polską ma się odbyć 24 marca na stadionie Dynama w Moskwie. Ostatnie wydarzenia wywołały dyskusje co do słuszności organizowania starcia na terenie Rosji czy nawet rozgrywania tego spotkania. Chodzi o inwazję Rosji na Ukrainę. Sytuacja zaognia się. Wojsko rosyjskie zaatakowało punkty militarne na terenie całej Ukrainy. Pojawiają się informacje o pierwszych ofiarach śmiertelnych.

Minister sportu Kamil Bortniczuk powiedział kilka dni temu, że w obecnej sytuacji reprezentacja Polski nie powinna w ogóle jechać do Rosji i jeżeli już, to mecz powinien się odbyć na neutralnym terenie. Podobnie twierdzi PZPN. W czwartek przedstawiciel rządu przedstawił na Radzie Europy plan skonstruowania wspólnego stanowiska, wzywającego środowiska sportowe do odebrania Rosji praw do organizacji międzynarodowych wydarzeń sportowych

Jak informowaliśmy, głos w tej sprawie zabrała również Szwecja. Reprezentacja tego kraju może zagrać z Rosją w finale barażów o awans na MŚ (najpierw muszą wyeliminować Czechów). - Sytuacja na świecie jest dziś zupełnie inna i wszystkie myśli kierują się na Ukrainę i wielu przyjaciół, których tam mamy. Trudno sobie teraz wyobrazić, że za kilka tygodni zagramy prawdopodobny mecz w Rosji. Czekamy na informacje od władz międzynarodowych i krajowych oraz z FIFA i UEFA w tej sprawie. Musimy śledzić rozwój wydarzeń dzień po dniu, ale w tej chwili wydaje się to nie do pomyślenia - powiedział Karl Erik Nilsson, prezes szwedzkiej federacji dla "Fotbollskanalen.se".

Wiele wskazuje na to, że stanowisko Polski oraz Szwecji jest zbieżne w tej sprawie. Stanowcze słowa Karla Erika Nilssona krótko skwitował minister sportu Kamil Bortniczuk. "Brawo" - napisał na Twitterze.

Na razie FIFA i UEFA nie wypowiedziały się w tym temacie. Spotkanie Rosja - Polska ma odbyć się 24 marca w Moskwie. Finał barażów 29 lutego.