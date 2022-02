Szwecja z mocnym tanowiskiem ws. meczu z Rosją w barażach el. MŚ 2022

24 marca o godz. 18 reprezentacja Polski ma zagrać z Rosją w meczu barażowym o awans na mistrzostwa świata, które w listopadzie rozpoczną się w Katarze. No właśnie, ale czy na pewno zagra? Napięta sytuacja polityczna i rosyjska agresja wobec Ukrainy sprawiły, że nie tylko europejscy, ale też polscy politycy domagają się sankcji wobec Rosjan. I nie chodzi tylko o sankcje polityczne czy ekonomiczne, ale także te, które dotyczą obszaru sportu. Minister sportu - Kamil Bortniczuk - jeszcze przed inwazją powiedział, że w jego opinii polscy sportowcy nie powinni jechać do Rosji.

"Mecz w Rosji? Wydaje się to nie do pomyślenia"

Szwedzi na początku, podobnie jak Polacy, nie byli przekonani co do rozegrania meczu w Moskwie. Teraz zmienili zdanie i zaostrzyli stanowisko. Nie wyobrażają sobie rozegrania już ewentualnego finału play-off (najpierw muszą wyeliminować Czechów) w eliminacjach mistrzostw świata w Rosji. Takie jest ich stanowisko po czwartkowej inwazji na Ukrainę.

- Sytuacja na świecie jest dziś zupełnie inna i wszystkie myśli kierują się na Ukrainę i wielu przyjaciół, których tam mamy. Trudno sobie teraz wyobrazić, że za kilka tygodni zagramy prawdopodobny mecz w Rosji. Czekamy na informacje od władz międzynarodowych i krajowych oraz z FIFA i UEFA w tej sprawie. Musimy śledzić rozwój wydarzeń dzień po dniu, ale w tej chwili wydaje się to nie do pomyślenia - mówi Karl Erik Nilsson, prezes szwedzkiej federacji dla "Fotbollskanalen.se".

Jeśli Polska wygra z Rosją, to w decydującym o awansie na MŚ meczu zagra ze zwycięzcą pary Szwecja - Czechy. A jeśli Czesław Michniewicz pozostanie na stanowisku po barażach, to jego kolejnymi meczami będą czerwcowe i wrześniowe starcia w Lidze Narodów. Polska zagra w grupie czwartej pierwszej dywizji z Belgią, Holandią oraz Walią (najlepsza drużyna awansuje do turnieju finałowego, najsłabsza spadnie do dywizji B).

Mundial odbędzie się na przełomie listopada i grudnia.